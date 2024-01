Sanità: Braidotti (Pd), in Friuli rotto patto di fiducia

“In Friuli si è rotto il patto di fiducia che reggeva il sistema sanitario regionale, dobbiamo ricostruirlo su valori di equità, accessibilità, prossimità e qualità delle prestazioni. Difficile pensare di farlo se a guidare questo processo c’è chi ha governato la sanità negli ultimi sei anni in piena contraddizione con questi principi. Per noi è fondamentale ricostruire la fiducia nel sistema sanitario regionale, investire sul personale, ripartire da una rete di servizi sociosanitari di prossimità”. Il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti sintetizza quanto emerso dall’assemblea che ieri sera a Pasian di Prato ha raccolto circa un centinaio tra iscritti, simpatizzanti e professionisti, per discutere sul sistema sanitario in provincia di Udine.

“Molti e qualificati interventi – riferisce il segretario dem evidenziando la presenza del responsabile Salute Pd Fvg Nicola Delli Quadri – hanno chiarito che nella ricostruzione vanno messe al centro le persone a partire dagli operatori, a cui è necessario garantire ritmi di lavoro sostenibili, un clima aziendale non militarizzato e un trattamento economico corrispondente alle loro pesanti responsabilità”. Braidotti è reciso con la Giunta Fedriga: “siamo una regione autonoma e abbiamo appena approvato la finanziaria più ricca di sempre, è finito il tempo di scuse e scaricabarili”.

“Un incontro che ha portato anche proposte – precisa il segretario del Pd friulano – perché grazie ai fondi PNRR abbiamo l’opportunità storica di costruire una rete di servizi territoriali innovativi e prossimi ai cittadini”. E dunque, esemplifica “partano subito case della salute e ospedali di comunità sfruttando gli ampi spazi disponibili e iniziando dai territori più deboli e con meno servizi. Non è pensabile attendere il 2026 e il completamento di lavori edilizi perché – conclude – la nostra gente ha bisogno di servizi non di muri nel futuro”.