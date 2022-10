Sanità: Celotti (Pd), cittadini pagano pubblicità di Fedriga: “Con risorse milionarie cittadini vanno in sanità privata”

“Fedriga fa pagare ai cittadini messaggi pubblicitari sulla sanità che fanno a pugni con la realtà. Non è possibile continuare a sbandierare che vengono stanziati milioni di euro per le politiche sanitarie e sociali quando i risultati li sperimentiamo sulla nostra pelle. E come si spiegano le pubblicità sui fondi che la Regione avrebbe stanziato per la salute quando, nella stessa giornata, ci dicono che non si trova un accordo per pagare gli straordinari agli anestesisti? Ormai tutti noi direttamente o indirettamente subiamo le conseguenze del fallimento della controriforma sanitaria targata Fedriga-Riccardi”. E’ La sindaca di Treppo Grande (Udine) ed esponente Pd Manuela Celotti prende posizione sulla campagna pubblicitaria della Regione Friuli Venezia Giulia intesa a promuovere i fondi allocati per salute e politiche sociali nella manovra di assestamento.

“Si deve dire cosa c’è dietro i numeri milionari – incalza la sindaca del Collinare – come vengono usati i fondi, se finanziano ‘muri’ o servizi, sanità pubblica o privata. Il ricorso alla sanità a pagamento non è mai stato così alto: i cittadini sborsano per visite, esami, prestazioni private perché nel pubblico le liste d’attesa sono ormai fuori controllo. Negli ospedali di base e nei presidi sanitari per la salute – aggiunge Celotti – diversi servizi attivi nel 2018/2019 sono stati addirittura chiusi. Rivogliamo una sanità prossima, che valorizzi gli ospedali di base e non ci faccia girare la Regione per fare due visite consecutive”.