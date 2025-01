Sanità: Conti (Pd), è il cuore della nostra azione politica. Delli Quadri: ridotta l’offerta nel sistema del disagio mentale

“La sanità e la salute sono il cuore della nostra azione politica. A Trieste come nel resto della nostra regione sono tematiche importantissime, sentite dai cittadini di tutto il Friuli Venezia Giulia che si trovano in condizioni di grandi difficoltà. Questo è uno dei pilastri del nostro welfare state e va difeso”. Lo ha detto oggi a Trieste la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti al convegno organizzato dal partito sulle criticità del Servizio sanitario nazionale, cui hanno partecipato la responsabile nazionale Salute e Sanità del Pd Marina Sereni, tecnici e sindacalisti.

Conti ha detto che la legge Anselmi istitutiva del servizio sanitario nazionale “è stata una grande conquista alla cui base c’era un’idea di Paese, di sviluppo, di diritti dei cittadini, ma anche di solidarietà, di come una società si può reggere. Oggi noi vediamo che questi legami piano piano si stanno allentando e le persone restano sempre più sole, soprattutto chi non ha una rete familiare su cui appoggiarsi”.Con la sanità, ha precisato la segretaria dem, “siamo davanti a un grande tema di disuguaglianze” in cui “il benessere è legato al potere d’acquisto”.

Il responsabile regionale Salute del Pd Fvg Nicola Delli Quadri ha sottolineato che “la grave difficoltà del sistema sanitario regionale è creata anche dalla giunta regionale che non riesce a concordare soluzioni”, indicando che il Pd “si ritrova per proporre idee con cui rispondere alle questioni cruciali del personale e delle liste di attesa”. Nel suo intervento Delli Quadri ha denunciato “una riduzione dell’offerta nel sistema di protezione, di gestione e di cura delle persone con disagio mentale” mentre “sono quasi raddoppiati in trattamenti sanitari obbligatori e sono cresciuti gli accessi in pronto soccorso di persone con disagio mentale”.