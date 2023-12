Sanità: Delli Quadri (Pd), Fedriga riconosca fallimento. “Da presidente trionfalismo e copertura a Riccardi”

“I propositi di Fedriga per la sanità del 2024 dovevano cominciare con il riconoscimento del fallimento e con l’analisi delle cause della sconfitta. Continuando con il trionfalismo e la propaganda non c’è speranza che questa Giunta possa correggersi. La copertura data a Riccardi dal presidente raddoppia la sua responsabilità primaria”. Il responsabile Sanità del Pd del Friuli Venezia Giulia Nicola Delli Quadri commenta le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga nella conferenza di fine anno.

“È vero – constata l’ex direttore dell’azienda sanitaria di Trieste – c’è un’enorme disponibilità finanziaria per il sistema sociosanitario della nostra regione, ma Fedriga e Riccardi la stanno sprecando perché si ostinano a credere che un intervento sulle strutture, su reparti, distretti, e ospedali possa da solo risolvere la situazione fallimentare nella quale ci hanno precipitato. Non hanno mai fatto riferimento – punta il dito Delli Quadri – alle persone che operano nel sistema, ai malati, alle loro famiglie, ai percorsi che le persone malate vivono nei tratti delle loro malattie”.

“È un fallimento la politica di Fedriga e di Riccardi che riversa risorse al sistema privato – aggiunge l’esponente dem – illudendosi così di risolvere il dramma delle liste di attesa: è come cercare di riempire una vasca bucata aumentando il flusso dell’acqua. Alla fine, la vasca sarà ineluttabilmente vuota, così come si sta svuotando il nostro sistema sociosanitario”.

“È un fallimento anche la cosiddetta riforma dei servizi territoriali – insiste Delli Quadri – depotenziati e ridotti di numero, come i distretti e servizi per la salute mentale, che erano una realtà che funzionava prossima alle persone e che molte regioni ci invidiavano. Hanno smantellato innovazioni come i CAP e adesso siamo una delle poche regioni italiane a non avere nella loro organizzazione né una casa della salute né una casa della comunità”.