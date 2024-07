Sanità: Delli Quadri (Pd), preoccuparsi se Riccardi “razionalizza”

“Quando l’assessore Riccardi parla di ‘razionalizzare’ il sistema sanitario regionale è legittimo preoccuparsi, perché sappiamo cosa significa: riduzioni di servizi pubblici e aumento di esternalizzazioni e privatizzazioni. A poco servono gli oltre 175 milioni messi in assestamento, se i risultati sono quelli che abbiamo visto finora, e Riccardi già ci dice che andrà ‘in continuità’: non ci siamo”. Non ha torto l’esponente dei Dem Nicola Delli Quadri responsabile Sanità del Pd Fvg che così a commentato la presentazione da parte dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, del capitolo di spesa di propria competenza sul ddl assestamento. “Fedriga e Riccardi hanno un’idea prevalentemente concentrazionaria dell’assistenza agli anziani – rileva il responsabile dem – se la strada è quella di aumentare i posti letto nelle strutture residenziali e non di potenziare l’assistenza domiciliare agli anziani e malati cronici, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi in cui si riesce a seguire solo il 5,7 % delle persone over 65”.

“Invece bisogna finanziare e potenziare l’assistenza territoriale – indica Delli Quadri – di cui ha bisogno il FVG. Quanto poi alla digitalizzazione, ci avvieremo verso la modernità e l’efficienza quando Fedriga e Riccardi riusciranno a far leggere i referti delle visite e della diagnostica per immagini delle persone visitate o ricoverate in ogni struttura, pubblica o privata della Regione. Fino ad ora – conclude l’esponente dem – non hanno saputo farlo”.