Sanità Fvg, su carenza personale anche dal M5s si chiede “un’operazione verità”

“Operazione verità? La chiediamo noi, e non da oggi, per conoscere la situazione relativa alla carenza di personale nella sanità regionale”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo le dichiarazioni del presidente Fedriga e del vicepresidente Riccardi in merito agli investimenti che riguardano l’edilizia sanitaria. “La dotazione di personale del Servizio sanitario regionale, prima del Covid, si era ridotta di 387 unità al 31/12/2019 rispetto all’anno precedente, e il decremento più importante ha riguardato proprio il ruolo sanitario – continua il portavoce M5S -. L’indirizzo politico di questa Giunta è sempre stato quello di esternalizzare le prestazioni, puntando ad accreditare ulteriore privato. Con la pandemia ci sono state delle assunzioni, ma soprattutto a tempo determinato”. “A ottobre abbiamo chiesto un’audizione in Commissione con i vertici della sanità regionale e i sindacati per fare il punto della situazione sulla carenza di personale nel nostro sistema sanitario, e ribadiamo la necessità di approfondire la questione – aggiunge Ussai -. Oltre ad avere un quadro della realtà attuale, dei fabbisogni e delle graduatorie in essere, è fondamentale capire quale sia la programmazione in questo senso”. “Occorrono pianificazione, investimenti e formazione per mettere in sicurezza il sistema esistente e avere figure professionali per rendere operative le strutture previste dal PNRR, oltre ad arginare la fuga di professionisti attualmente in atto. Senza personale adeguato su territorio, in grado di garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare – conclude l’esponente pentastellato – rischiamo che tra qualche anno, dopo il fallimento dei Centri di assistenza primaria, anche le Case e gli Ospedali di comunità siano delle scatole vuote”.