Sanità: Liguori (Patto-Civica FVG) in Commissione: «Servono dati chiari sui tempi per protesi di anca e ginocchio»

Fare chiarezza sui tempi di attesa per alcuni degli interventi chirurgici più richiesti dai cittadini e approfondire le ragioni che spingono molti pazienti a curarsi fuori regione. È questo il senso dell’intervento della consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) durante i lavori della Terza Commissione consiliare, nel corso dell’audizione con la Direzione centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia.

«Ho chiesto alla Direzione centrale – ha spiegato Liguori – un dato molto semplice ma fondamentale: quanto deve attendere oggi, in Friuli Venezia Giulia, una persona che ha bisogno di una protesi di anca o di ginocchio. E soprattutto qual è la situazione nelle diverse aziende sanitarie regionali, quindi nell’area del Friuli centrale, in ASFO e in ASUGI. Sono informazioni che interessano direttamente i cittadini e che aiutano a capire quanto il sistema riesca a rispondere a un bisogno molto diffuso».