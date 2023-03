Sanità: Rojc (Pd), Cividale merita presidio pubblico stabile. Nella Città ducale il saluto tra la senatrice e il ministro Matteo Salvini

“Salvini cinque anni fa bivaccava con le felpe davanti agli ospedali e oggi viene in regione a fare aperitivi in centro: la sanità pubblica è uscita del tutto dall’interesse della destra ‘di governo’. In Friuli Venezia Giulia hanno messo quasi un miliardo in sanità e la situazione per cittadini e operatori è peggiorata. Ma va sicuramente bene per i privati che si prendono i servizi esternalizzati, come nei Punti di primo intervento di Cividale e di Gemona, dove va in scena la rinuncia a qualsiasi politica di sostegno e valorizzazione del personale pubblico”. Lo ha detto oggi a Cividale (Udine) la senatrice Tatjana Rojc (Pd), incontrando i cittadini nel corso di un’iniziativa pubblica per le elezioni regionali. “L’ospedale di Cividale è a servizio di un territorio che si stende alle Valli del Natisone – ha aggiunto la parlamentare dem, che si è recata anche nel comune di San Pietro al Natisone – aree interne sin troppo trascurate e sempre più spopolate. Se vogliamo fermare il declino si devono garantire presidi stabili e raggiungibili, a cominciare da quelli sanitari”.