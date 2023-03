Sanità: Spitaleri, il Pd in piazza con la Cgil: “Basta arroganza di Riccardi, fermare smantellamento”

“Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia accoglie e fa proprio l’invito della CGIL ad una straordinaria mobilitazione a difesa della sanità pubblica. Saremo presenti con i candidati alle elezioni regionali, i militanti e la segreteria regionale. E ripeteremo a Fedriga e Riccardi che vogliamo fermare questo smantellamento”. Lo dichiara il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, replicando all’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, secondo cui sarebbe una “falsità” la “presunta deriva della sanità pubblica”, alla vigilia della mobilitazione indetta dalla Cgil del Friuli Venezia Giulia in difesa della sanità pubblica. “Riccardi insiste con arroganza a negare l’evidenza – indica l’esponente dem – di una sanità che lui ha governato e portato allo sfascio, ed è veramente ora di finirla. Ma non basta allineare numeri per smentire la subdola operazione di smantellamento della sanità pubblica che Fedriga sta portando avanti. Oltre l’incapacità, c’è un lucido disegno per indebolire la sanità pubblica regionale al punto da dover chiedere il soccorso dei grandi gruppi della sanità privata”.

“Dopo cinque anni di dominio di questa Giunta – aggiunge Spitaleri – le liste di attesa si allungano, i professionisti se possono scappano, chi dirige non è all’altezza del compito, le montagne di investimenti annunciati sono per strutture futuribili. Campagna elettorale- conclude – è accusare la Cgil per nascondere le responsabilità”.