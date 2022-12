Sanità: Spitaleri (Pd), Riccardi da dominatore a sconfitto

“‘I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza’. Le parole di Diaz descrivono perfettamente lo stato di salute politica dell’assessore Riccardi, uno dei più potenti rappresentanti della Giunta Fedriga, l’uomo di totale fiducia del Presidente, il ‘Vicegovernatore’ e dominatore assoluto della sanità regionale: è lo sconfitto di questa legislatura regionale, con Forza Italia e la Lega”. Lo dichiara il coordinatore della segreteria regionale Pd Salvatore Spitaleri, dopo che la Giunta Fedriga ha approvato l’articolazione della rete sanitaria intermedia.

“Potremmo accendere fari sull’uso della Protezione civile per opere non urgenti ma – indica l’esponente dem – basta la sanità: annunci a raffica, promesse elettorali non mantenute e rimandate alla prossima occasione, un fare e disfare direttori generali, ormai perduta l’Arcs che doveva essere il gioiellino della nuova Amministrazione, sottovalutata colpevolmente la fase iniziale della pandemia che ha abbassato clamorosamente l’indice di sopravvivenza di questa regione”.

“Un mare mai visto di risorse – aggiunge Spitaleri – investite in sanità senza alcun effetto sulle liste d’attesa, nessuna capacità di attrazione e gratificazione per i professionisti rimasti in trincea, un pervicace smantellamento della sanità pubblica. E ancora – conclude – tocca leggere delibere-manifesto come neanche i piani quinquennali”.