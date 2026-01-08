Sanità territoriale, Liguori (Patto–Civica): interrogazione alla Giunta sui servizi di medicina generale nel Distretto di Cervignano

“La situazione dell’assistenza di medicina generale nel territorio di Terzo di Aquileia e del Distretto di Cervignano del Friuli merita attenzione e risposte chiare”.

Lo afferma Simona Liguori, consigliera regionale di Patto–Civica, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale in merito alle criticità segnalate dalla stampa locale riguardanti la copertura dell’assistenza sanitaria di base.

“A seguito del pensionamento del medico titolare – spiega Liguori – è stata attivata una soluzione temporanea presso il Distretto sanitario. Dopo oltre un anno, però, questa modalità organizzativa evidenzia alcune difficoltà che incidono sulla continuità delle cure e sull’organizzazione quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie, in particolare delle persone più fragili”.

La consigliera sottolinea come la medicina generale rappresenti “un elemento fondamentale della sanità territoriale e un punto di riferimento essenziale per le comunità locali, soprattutto nei contesti non urbani”.

Con l’interrogazione, Liguori chiede alla Giunta regionale se sia a conoscenza delle criticità segnalate, quali valutazioni intenda esprimere sull’assetto attuale del servizio e quali iniziative siano previste per garantire una copertura stabile e continuativa dell’assistenza di base nel Distretto di Cervignano del Friuli.

“L’obiettivo – conclude – è contribuire a individuare soluzioni efficaci e durature, capaci di rafforzare la sanità di prossimità e di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini”.