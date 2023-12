Sanità: Vito (Pd), Asugi perde 154 unità nel 2023. Riccardi spieghi e Isontino non sia cenerentola

“Preoccupa moltissimo la perdita di 154 unità d’organico in Asugi che emerge da una recente delibera della Giunta Fedriga. E’ l’unica Azienda in netta controtendenza rispetto al resto della regione e di ciò chiediamo spiegazioni all’assessore Riccardi, in particolare chiediamo di sapere subito come alla fine saranno distribuiti questi tagli e che l’Isontino non faccia la parte della cenerentola. Questa è la conseguenza di scelte politiche e non ci provi nessuno in Giunta regionale a chiamarsi fuori”. Lancia l’allarme la segretaria del Pd provinciale di Gorizia Sara Vito, riferendosi a quanto emerge dai dati pubblicati con la DGR 1798/2023 relativa al bilancio preventivo 2023 del Sistema sanitario regionale, in particolare riguardo l’organico Asugi di cui all’ALL. 1 della delibera, dove si notifica in 154 unità la flessione del personale previsto per il 2023 rispetto al personale rilevato nel 2022. “Va chiarito poi se nemmeno per il futuro ci sarà da attendersi un miglioramento – rileva la segretaria dem – posto che per il triennio 2023-2025 la delibera registra una proiezione dei costi del personale non sostenibile con l’attuale tetto di spesa a livello di SSR”. Per Sara Vito, “a fronte delle tante criticità denunciate in particolare nella realtà Isontina con le ricadute sulla popolazione, tutto questo è un ulteriore segno a dimostrazione che il cittadino dovrà sempre più trovare risposte nel privato. Una soluzione per noi inaccettabile”, conclude.