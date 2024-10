Schengen: Conti (Pd), errore Governo proseguire sospensione

“Un errore del Governo e una doccia fredda sulle speranze di veder finire con il nuovo anno questo regime di militarizzazione dei confini che, nonostante le cifre sbandierate, ha creato più disagi che benefici oltre a costi milionari a carico delle casse pubbliche. Purtroppo non sono serviti gli auspici dei sindaci di Gorizia e Nova Gorica, che evidentemente dovranno celebrare GO!2025 con i controlli attivi. E non serve nemmeno lo scandalo quotidiano dei migranti che continuano a bivaccare nel centro di Trieste, com’era largamente previsto. Ci è stato detto che la sospensione di Schengen doveva essere in funzione antiterrorismo, ma ora lo scopo è evidentemente un altro, ed è solo propagandistico”. Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, replicando al ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il quale ha reso noto di aver appreso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che “ad ora non è prevista alcuna modifica allo stato vigente” riguardo la sospensione degli accordi di Schengen sul confine tra Italia e Slovenia.