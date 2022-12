Scioperi: Liva (Pd), serve dialogo con istituzioni

“Le istituzioni, i soci pubblici delle aziende di trasporto pubblico regionali devono aprire e proseguire il confronto con i lavoratori dell’autotrasporto, affrontando le questioni che vengono poste nelle manifestazioni”. È il pensiero espresso oggi a Pordenone dal segretario Pd Fvg Renzo Liva, al termine della manifestazione che si è tenuta davanti alla loggia del Municipio, in contemporanea con altri presidi in regione e in Italia. “Ho portato l’attenzione del Pd a una categoria di lavoratori che esprime disagio – ha aggiunto Liva – in un momento di particolare difficoltà. Per noi l’ascolto e il dialogo sono un dovere imprescindibile e lo pratichiamo”.