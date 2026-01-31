Sedotti e abbandonati

Chissà, forse è come dice il mio amico kurdo Hassan; gli unici amici dei kurdi sono le montagne. Se questo si potrebbe dire per i kurdi turchi, iraqeni o iraniani, il Siria non ci sono neppure le montagne a proteggerli. E i cittadini del Rojava nemmeno possono contare sull’ipotetico appoggio dei kurdi dell’Iraq che hanno altro per la testa piuttosto che pensare alla loro triste sorte. La stretta alleanza con la Turchia, non con i kurdi turchi ma con Erdogan e soci, del Kurdistan iraqeno, lo stretto rapporto commerciale tra Erbil e Ankara fa si che anche se parte della popolazione si sente vicina al Rojava, il clan dei Barzani (più vicini a Rojava quelli del clan Talabani a Sulaymaniyya) che di fatto controlla politica ed economia del Kurdistan del sud (quello appunto iraqeno) non ci pensa minimamente di intervenire in supporto dei kurdi siriani. Già nel passato quando Kobane era assediata dall’Isis c’era stata un’operazione di pura facciata quando Erbil aveva mandato un centinaio di peshmerga (l’esercito kurdo iraqeno) in aiuto delle YPG e YPJ (le milizie kurde siriane): dopo qualche giorno e senza minimamente intervenire nel conflitto, l’allegra brigata se ne era tornata a casa. Dunque e nonostante le manifestazioni in KRG (Kurdish Regional Governatorate) la solidarietà del governo locale rimarrà formale anche se Kobane è totalmente isolata dal resto della regione e senza acqua ed elettricità. Siamo insomma punto e a capo!

In realtà già da tempo Erbil interferisce nelle faccende politiche del NES (North Eastern Syria); oltre che avere degli interessi economici anche nella regione siriana, la famiglia Barzani da tempo cerca di influenzare l’Amministrazione Autonoma Democratica del NES (DAANES) proponendo come soluzione una maggiore vicinanza con la Turchia, esattamente come sta facendo il KRG dove gli scambi commerciali e politici tra Ankara e Erbil sono ben radicati. Rimane in effetti ancora da risolvere tra le due parti la presenza di ciò che rimane delle milizie dell’PKK (partito dei lavoratori kurdi di Ocalan/Apo) nelle montagne del nord del Qandil in KRG, presenza che ha determinato non pochi problemi nei rapporti tra le parti e che Erbil mal sopporta. In tempi recenti era stata firmato un accordo tra PKK e governo turco che prevedeva, come richiesto da Ocalan, il disarmo delle milizie. Dopo una cerimonia più che altro formale in cui alcuni guerriglieri del PKK deponevano i loro fucili, la mancanza di fiducia reciproca non ha permesso particolari sviluppi dell’accordo.

Detto ciò, rimane il fatto che la situazione in NES è tragica anche se la tregua tra SDF ed esercito siriano è stata prorogata di un paio di settimane le richieste e pretese delle due parti rimangono distanti. Damasco chiede che le SDF vengano conglobate nell’esercito siriano SAA (Syrian Arab Army), condizione che in linea di massima viene accettata da Mazloum Ali, ma sono i dettagli che non coincidono. I kurdi chiedono che le loro forze armate rimangano omogene mantenendo una certa autonomia pur se sotto il comando dell’esercito siriano, mentre Al Sharaa intende assorbire le forze kurde ma in modo individuale, di fatto sciogliendo le SDF e di conseguenza minando le regole politiche e amministrative del Rojava-NES.

Nel frattempo, il SAA ha occupato buona parte di ciò che fino ad inizio anno era il DAANES partendo da Aleppo, capitale economica della Siria dove due quartieri della città erano controllati dalle SDF in quanto a maggioranza kurda, marciando in seguito su Manbij e Tabqa, uniche città ad ovest dell’Eufrate governate del NES, respingendo ad est le milizie della coalizione kurdo-araba. Il passo successivo del SAA è stata l’occupazione dalla parte meridionale del NES (Deir ez Zor e poi più a nord, a Raqqa) per arrivare alle porte di Hasake e di Qamishlo che assieme a Kobane rappresentano ancora le due città più importanti a maggioranza kurda.

In giallo cosa rimane del NES ora In giallo il NES fino ad un mese fa

Quello che fino ad ora abbiamo definito esercito di Damasco altro non è che l’evoluzione dell’HTS (Hayat Tahrir al Sham), cioè l’ex Al Nusra anche detto ex Al Qaeda; in pratica le milizie integraliste capeggiate da Al Joulani /Al Sharaa che in quattro e quattr’otto dalla sacca di Idlib, la loro base, sono arrivati in tutta tranquillità fino a Damasco cacciando Assad e prendendo il potere in Siria. Da dove siano arrivati gli armamenti ad HTS è facile da supporre.

HTS non sono le sole milizie islamiche radicali presenti in Siria; il confine nord con la Turchia che va da Afrin fino a (a parte Kobane) Ras el Ain è invece occupato dal SNA (Syrian National Army), un’accozzaglia di fanatici sponsorizzati dalla Turchia e loro malgrado (perchè obtorto collo obbligati dai turchi) in qualche modo alleati del nuovo governo nonostante le innumerevoli “scaramucce” del passato che li hanno visti uno di fronte all’altro. Il resto della regione, da Tel Tamer, e più a sud Hasake, fino a Derik (al confine con Iraq e Turchia) passando per Qamishlo, è ancora NES o meglio ciò che rimane di quella regione e del suo governo.

La popolazione di quelle aree non è disposta a sottostare ai diktat di Damasco; in giro ci sono un fracco di armi e SDF è ancora ben fornito dei notevoli mezzi che l’ormai ex alleato, gli USA, li aveva dotati e formando i suoi soldati. Alcuni amici mi hanno girato le foto che li ritrae non in abiti civili, ma con vestiti se non esattamente uniformi, certo in versione militare e con in mano i loro fucili. Non so come andrà a finire, ma è difficile vederci qualcosa di buono. Certo, anche considerando le capacità dei kurdi, appare difficile immaginare uno scontro alla pari, soprattutto considerando le alleanze di cui dispone Al Sharaa e che gli USA, come belle migliori tradizioni, hanno mollato i loro alleati.

Un altro punto estremamente inquietante è quello relativo alla sorte degli ex combattenti dell’Isis e dei loro famigliari attualmente tenuti nelle carceri fino ad ora gestite da SDF sparse in tutta la regione, soprattutto a Raqqa, Hasake e nei campi di Al Hol, Roj, Shaddadi e atri minori. Stiamo parlando di decine di migliaia di persone che i qualche modo sono stati tenuti a bada dalle poche forze e risorse disponibili dalle SDF e Asayish, le truppe e la polizia del Rojava. Buona parte di loro sono siriane, molte anche iraqene, ma con una consistente presenza di stranieri (provenienti da una quarantina di diversi Paesi) che durante il periodo di maggior gloria del califfato avevano pensato bene di arruolarsi con l’Isis per divertirsi a sgozzare chi non la pensava come loro. Questi soggetti in teoria dovrebbero tornarsene da dove sono venuti, ma nei loro Paesi di origine non sono eccessivamente ben voluti principalmente perché (giustamente) ritenuti pericolosi. Dunque fino ad oggi chi se li è dovuti gestire (soprattutto perché gli Stati di provenienza di quei soggetti non si sono assunti le responsabilità di loro competenza) sono stati coloro che li hanno combattuti e sconfitti. Magari sarebbe ora che quelle responsabilità fossero rispettate prima che questi criminali trovino il modo per scappare (alcuni lo hanno già fatto) approfittando della situazione caotica dovuta al ritiro del SFD e del fatto che l’esercito siriano ancora non ne ha preso totalmente possesso. Sarebbe anche il caso di sottolineare che tra gli “ospiti” dei campi incriminati, ci sono anche un discreto numero di donne soprattutto di etnia Yazidi che dopo essere state vittime dei loro aguzzini dell’Isis, ora non sono in condizione di rientrare nelle loro famiglie che ripudiano sia loro che la prole nata dagli stupri dei loro torturatori. Nel 2022 un attacco in forze di combattenti dell’Isis al carcere di Hasake che ospitava migliaia (la cifra esatta non si conosce) di ex combattenti del califfato aveva provocato la fuga di un certo numero di prigionieri e causato la morte di circa 500 tra detenuti e truppe del SDF. Una carneficina che palesava l’impossibilità di SDF e Asayish di gestire le carceri e i campi in cui erano ospitate quei soggetti. Da allora non risultano esserci stati grandi progressi nella cura della loro detenzione. Nel frattempo, gli USA hanno organizzato una deportazione di circa 7.000 detenuti verso le carceri iraqene dove con ogni probabilità e in seguito a processi sommari, come da precedenti episodi, verranno impiccati. In ogni caso, l’operazione non ha certo risolto il problema.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come simo arrivati a questo punto.

La guerra civile siriana e la rivolta contro il regime di Assad, ha fatto sì che al confine nord, quello con la Turchia, e a prevalenza di popolazione kurda, si installasse un governo autonomo che si basava sulle teorie democratiche di Apo, Ochalan, capo del PKK e ospite per parecchi anni dei siriani. Tale struttura, per sintetizzare, promuoveva un modello di governo “dal basso” in cui i cittadini avevano pari diritti, uomini e donne. Tutte le strutture amministrazioni del Rojava (Kurdistan Occidentale) prevedevano al loro apice la presenza di un uomo e di una donna con pari competenze e poteri, con una sensibilità nei confronti delle materie ambientali, sociali, democratiche radicali, di pluralismo etnico e culturale e di lotta all’assolutismo. Una vera rivoluzione soprattutto considerando il contesto in cui si cercava di applicare. Si sa che poi tradurre le teorie in pratica non è automatico e che anche le nuove politiche dovevano scontrarsi con la struttura sociale dell’area ancora legata ai vecchi modelli e tradizioni. Si potrebbe dire che più o meno il sistema funzionava e i diritti di tutti venivano rispettati; la società si stava piano piano trasformando all’interno dei confini del Rojava.

Poi nel 2014 l’apparente inarrestabile espansione dell’Isis partita dall’Iraq per poi conquistare rapidamente buona parte del territorio siriano e provocata dalla deflagrazione dell’esercito iraqeno e siriano ha completamente sconvolto i già instabili equilibri dei due Stati confinanti. Il sistema instaurato nel Rojava, ovviamente, era considerato dai “barboni neri” come un bubbone da estirpare, all’estremo opposto rispetto alle loro idee ispirate da una lettura insensata e iper-radicale, wahabista, del Corano. La Turchia in cui il regime di Erdogan stava già da anni portando il suo Paese verso un radicalismo islamico e ad un passato rinnegando i principi secolari della rivoluzione di Kemal Ataturk. Inoltre, in Turchia il problema dell’autonomia dei kurdi ed in particolare la lotta armata del PKK dura da 40 anni causando circa 40.000 morti. Va da sé che i turchi e soprattutto il loro governo, non potevano vedere di bon occhio l’instaurarsi di un sistema diametralmente opposto rispetto ai rigidi dettami del nuovo radicalismo anatolico. Andrebbe ricordato che la stragrande maggioranza dei cosiddetti “combattenti stranieri” accorsi in Medio Oriente per unirsi alle truppe del califfato, erano entrati dal sud della Turchia (Gazientep, Sanliurfa) senza che il locale governo cercasse, anzi al contrario favorendoli, di fermare quei fanatici. Sarebbe anche opportuno ricordare che il fenomeno Isis che nasce da una costola di Al Qaeda da cui in seguito si stacca, è frutto dell’insulso e sanguinario intervento degli USA e compari in Iraq dove a forza di bombardamenti e di stragi, erano riusciti a smantellare completamente il sistema statale (soprattutto l’esercito) di quel Paese giustificando la loro guerra con fantomatiche prove, esibite niente di meno che all’ONU, del possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, poi rivelatesi totalmente una bufala. Sia il famoso Al Baghdadi che il suo ex compare Al Joulani (Al Sharaa, ricordiamoci chi è), sono usciti dalle galere USA in Iraq e poi foraggiati abbondantemente da una parte da Arabia Saudita e UAE, dall’altra da Qatar e Turchia.

Non va scordato neppure che il regime siriano di Assad era sostenuto dai suoi alleati russi e soprattutto dall’Iran. Diventa dunque più che un sospetto, che l’appoggio alle milizie dell’Isis (Al Baghdadi) e di Al Nusra (versione siriana di Al Qaeda capeggiata da Al Joulani) servisse ai loro finanziatori ad impedire che il ruolo dell’Iran divenisse eccessivamente radicato e portasse alla realizzazione della mezzaluna verde, il corridoio sciita che avrebbe concesso all’Iran l’accesso al Mediterraneo passando attraverso l’Iraq (a maggioranza sciita) e, appunto, la Siria e il Libano.

La stesa presenza russa in Siria con le due basi, una aerea e la seconda navale, e l’alleanza tra Mosca e Damasco non poteva passare indifferente agli occhi degli USA che attraverso l’appoggio ai kurdi si erano instaurati con parecchie basi nel Nord Est del Paese. È dunque frutto di tali alleanze che l’espansione dell’Isis viene deciso che va fermata, soprattutto perché quell’organizzazione di tagliagole è divenuta nel frattempo un pericolo anche a livello internazionale seminando l’Europa di sanguinosi attentati.

Da un lato, l’aviazione USA e qualche insignificante presenza degli alleati occidentali (prevalentemente Francia, UK) e della Giordania (che evidentemente si sentiva messa in grande pericolo) appoggiano le milizie kurde (YPG e YPJ, rispettivamente uomini e donne) che nel frattempo avevano fermato l’Isis al nord, al confine con la Turchia usandole come fanteria per liberare la parte est del Paese. Ad ovest del fiume Eufrate, la Russia con la sua aviazione, l’Iran attraverso le sue milizie e i suoi consiglieri, e l’esercito siriano, decidono di eliminare il califfato. Risultato, il NES viene liberato o quasi (l’estremo sud rimane saldamente nelle mani del califfato per ancora più di un anno) dall’Isis, mentre l’esercito di Assad si riprende quasi tutto il territorio precedentemente controllato dai seguaci di Al Baghdadi. Il regime siriano, intanto, approfitta della situazione per riconquistare a forza di bombardamenti anche il controllo delle aree in cui gli oppositori (i ribelli) rappresentavano la maggioranza e da cui era partita la “rivoluzione” del 2011. Parte di quella gente, viene deportata a nord ovest del Paese (Idlib) dove nel frattempo gli oppositori del regime avevano stabilito una sacca di resistenza e dove, con il sostegno della Turchia e del Qatar, si erano stabiliti e ben radicati. Nel frattempo più a nord, altre milizie di fanatici radicali islamici finanziati, appoggiati e controllati direttamente dalla Turchia avevano attaccato il Rojava (praticamente tutto il nord confinante con la Turchia, era Kurdistan) cacciando centinaia di migliaia di kurdi dalle loro case e formando un “cuscinetto” di sicurezza che Ankara aveva sempre considerato indispensabile. In varie fasi, dal 2016 con la riconquista di quell’area anche sconfiggendo DAESH (Isis) al 2018 e 2019 cacciando i kurdi fino a Ras el Ain compreso, il SNA (Syrian National Army) formato da esaltati islamisti prevalentemente provenienti da vari Paesi ma sempre appoggiandosi all’esercito turco, si instaura su quel territorio con le sue truppe.

Tutta l’area rimanente a est dell’Eufrate e qualche altra enlcave ad ovest del fiume (Tabqa e Menbij) è governata dal PYD e dalle sue milizie del SDF che nel frattempo avevano stretto accordi con la maggioranza araba della regione integrandola sia nell’amministrazione che nelle forze amate. Sarà bene ricordarsi che il NES è l’area in cui s trovano i maggiori pozzi petroliferi siriani e che produce la maggior parte dei cereali dell’intera nazione (la Siria prima della guerra era esportatore netto, circa un milione e mezzo di tonnellate, di granaglie). A Tabqa, inoltre, c’è la grande diga che forma il lago Assad che fornisce di acqua una buona porzione del Paese e produce la maggior parte dell’energia elettrica distribuendola alle aree industriali della Siria. Menbij è invece strategicamente importante e ganglio indispensabile per i traffici con la Turchia e, attraverso la vicina Aleppo, il resto della Siria. Va da sé che risorse del genere sono indispensabili per chiunque voglia governare.

L’alleanza con la parte araba, maggioritaria da Raqqa (ma già da Hasake) a sud, si regge più che altro sulla base di una convenienza reciproca e di fatto sulla possibilità di controllo delle principali risorse della regione. Più ci si inoltra nel sud dell’area, più ci si rende conto della diversità esistente tra le diverse popolazioni. L’integrazione degli arabi nelle SDF il cui comando rimane comunque nelle mani dei kurdi, è inoltre dettata più che dalla condivisione di valori o principi, dalla necessità di stabilizzazione del territorio e dalla possibilità da parte dei locali di avere un impiego in un’area già povera per natura (in genere gli eserciti sono formati dai più negletti delle società) e distrutta da anni di guerra. La gestione del potere da Raqqa in giù ed in particolare modo nella regione di Deir ez Zor è sempre passata dalle mani dei vari clan e grandi famiglie che hanno sempre mal digerito il potere centrale entrando spesso in conflitto con Damasco ma scontrandosi anche tra di loro. Insomma, l’alleanza tra i kurdi e gli arabi del NES è stata un po’ un azzardo e i segnali di fragilità erano evidenti da tempo.

Il cambio della situazione internazionale dovuta all’invasione russa dell’Ucraina, la necessità di spostare le truppe e mezzi dalla Siria al fronte ucraino, la caduta verticale dell’influenza iraniana dovuta al crollo dei sui principali alleati nella zona, Hezbollah in particolare, hanno fatto sì che il regime di Assad si sbriciolasse in un attimo permettendo a Al Joulani di partire da Idlib e conquistare in un battibaleno Aleppo, Hama, Homs e d arrivare tranquillamente a Damasco ormai abbandonata dai suoi protettori. In poco tempo, un ricercato terrorista con una taglia di 10.000.000 di USD si è trasformato in presidente della Siria.

Gli Stati Uniti, liberati dal pericoloso ruolo di Mosca nell’area dal regime, di Damasco e dal pericolo sciita, non ci hanno pensato due volte ad abbandonare i loro storici alleati kurdi che, in mancanza del supporto USA, sono ora costretti a subire, da una parte la frattura con la parte araba del NES, dall’altra l’espansione dell’esercito governativo ormai alle porte delle principali città del Rojava. Da Kobane sotto assedio e circondata dall’esercito siriano, a Hasake a Qamishlo. Per il momento la tregua iniziale di 5 giorni, è stata prorogata di altre due settimane, ma nonostante la possibile resistenza delle sue milizie, si ha la sensazione che la splendida esperienza del Rojava-Nes sia destinata a spegnersi nel silenzio complice dell’Europa e a causa dell’ennesimo tradimento degli USA. Affidarsi ad un’eventuale ed ipotizzato appoggio di Israele alla causa kurda corrisponderebbe solo ad inasprire i rapporti con la Turchia e ad un altro suicidio. Se è dimostrato che non ci si può fidare degli USA, farlo con il governo di Tel Aviv sarebbe follia pura.

De profundis, speriamo non per l’esperienza del Rojava, ma sicuramente per le nostre coscienze.

Docbrino