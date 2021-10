Seghizzi – Concerto “Sunìn par furlan” della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli

Domani Sabato 16 ottobre alle ore 20.30, presso il Teatro Verdi di Gorizia, la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli presenterà lo spettacolo “Sunìn par furlan”. L’evento organizzato dall’Associazione “Seghizzi” in collaborazione con il comune di Gorizia, prevede l’esecuzione di brani della tradizione friulana rielaborati secondo le attuali potenzialità della moderna orchestra di fiati. Lo scrittore Maurizio Mattiuzza, l'attrice Carlotta Del Bianco ed il tenore Roberto Miani rievocheranno i versi delle villotte di un tempo proponendo testi poetici in lingua friulana. Lo spettatore viene così guidato in un percorso organico, storico e musicale, che offre nuovi spunti di interesse e riflessione sulle tematiche tipiche della tradizione friulana. L’aspetto scenografico acquista valore grazie al costume tipico indossato dai componenti della banda. Verranno presentate villotte friulane, elaborazioni di brani del M° Cesare Augusto Seghizzi, oltre che di Arturo Zardini e Luigi Garzoni. I testi narrati saranno, tra gli altri, tratti da opere di Carlo Sgorlon e Pier Paolo Pasolini. Uno spettacolo di grande interesse, presentato nella città che è stata la culla della friulanità quando, nel 1919, presso il Municipio di Gorizia venne fondata la Società Filologica Friulana, sodalizio che da oltre novant’anni è protagonista della vita culturale friulana. Appuntamento per sabato 16 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Verdi di Gorizia per un tuffo nella tradizione friulana con la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli. L’Ingresso è libero. In seguito alla normativa anticovid, all'ingresso, per tutti gli intervenuti maggiori di 12 anni, verrà richiesto il Green Pass/Certificazione Verde.