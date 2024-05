Seminare la pace nei gesti quotidiani, tre incontri con la presidente della cooperativa sociale “Insieme” e i “frutti di solidarietà”

Radmila, Rada per tutti e tutte, è una donna che con coraggio e determinazione ha gettato le basi per la nascita di una cooperativa agricola di donne di Bratunac e Srebrenica. I prodotti che la cooperativa “Insieme” produce, non a caso, si chiamano “Frutti di Pace”. E non a caso si chiama “Frutti di solidarietà” il progetto di cooperazione internazionale per l’inclusione sociale in Bosnia che vede capofila Legacoop Fvg in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

A Pordenone

Radmila Žarković, presidente della cooperativa “Insieme”, sarà ora in regione per partecipare a tre incontri in programma da domani, 5 maggio, a martedì 7 maggio. Il primo appuntamento, domani 5 maggio, è all’Ipercoop Meduna di Pordenone (precisamente negli spazi di Seminar Libri) dove alle 16.30 Rada sarà ospite di un dialogo sulla pace nei gesti quotidiani al quale parteciperanno anche Andrea Barachino, direttore Caritas della diocesi di Concordia Pordenone, e Gloria Favret, presidente del consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 di Pordenone.

A Gorizia

La presidente della cooperativa agricola in cui oltre 500 famiglie di etnie e religioni diverse lavorano e producono marmellate e succhi sarà il giorno dopo, 6 maggio, a Gorizia dove incontrerà in mattinata alcuni studenti delle scuole cittadine e alle 18 nuovo incontro pubblico, stavolta al circolo Arci Gong in via delle Monache 10/A al quale parteciperanno, parlando di “una storia di riconciliazione e rinascita al femminile”, il consigliere regionale Enrico Bullian e Giorgia Polli, responsabile relazioni internazionali e progettazione di Legacoop Fvg.

A Trieste

Ultimo appuntamento in programma a Trieste martedì 7 maggio, quando alle 18 nel ridotto del Teatro Miela l’incontro pubblico a parlare di pace, solidarietà e cooperazione saranno insieme a Rada la giornalista e scrittrice Fabiana Martini e la presidente di Legacoop Fvg Michela Vogrig.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.