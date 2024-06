Sentenza della Corte dei Conti sulla vicenda di Eluana Englaro. Piena soddisfazione da Open Fvg

“Esprimiamo piena soddisfazione per la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia sulla vicenda di Eluana Englaro, che vede la condanna del Direttore Generale della Sanità che 15 anni fa negò il diritto alla giustizia a Beppino Englaro. A seguito di quella decisione, Englaro fu costretto a combattere ulteriormente la sua battaglia civile per ottenere la sospensione del trattamento che manteneva ingiustamente in stato vegetativo permanente sua figlia. Quell’atteggiamento infine lo costrinse a provvedere al suo trasferimento a Udine. Esprimo soddisfazione perché questa sentenza aiuta a ristabilire la verità e la giustizia. E, seppure molto tardi, ciò è un piccolo tributo all’umanità del gesto di straordinario valore civile di Beppino Englaro.” Così si è espresso Furio Honsell, Sindaco di Udine quando Udine accolse Eliana Englaro alla Quiete, il cui indirizzo politico era proprio del Comune di Udine.