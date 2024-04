Sequals, Rio Rugo in sicurezza il consorzio Cellina Meduna incontra il sindaco Odorico

Un’opera di bonifica necessaria e vitale per il territorio che porterà ad un apprezzamento degli stessi immobili soggetti al tributo, così il consorzio Cellina Meduna ha sintetizzato il recente intervento di manutenzione straordinaria eseguito lungo il rio Rugo, tra Sequals e Spilimbergo. “In questi giorni, si legge in una nota, i proprietari di appezzamenti e edifici che gravano sul bacino di scorrimento hanno ricevuto delle richieste di pagamento da parte del consorzio, in quasi tutti i casi limitate a pochi euro. In molti si sono quindi rivolti al Comune per chiarimenti. Di qui l’incontro promosso dal presidente Valter Colussi e dal direttore generale dell’ente irriguo, Massimiliano Zanet, con il sindaco di Sequals, Enrico Odorico. E’ stato spiegato che l’intervento eseguito ha riportato il corso d’acqua a normali livelli di deflusso, rimuovendo in particolare arbusti e cespugli. Per l’occasione sono state consolidate le sponde e ultimato l’espurgo. L’operazione, che verrà ripetuta annualmente, protegge l’intera area da futuri rischi di allagamento”. Se ne era discusso proprio a Sequals lo scorso 7 marzo durante un’assemblea pubblica con i vertici del Cbcm, subentrato nelle competenze di un soppresso ente che in precedenza aveva realizzato il Rugo allo scopo di prosciugare la locale palude. Il contributo spese è stato determinato sulla base dei regolamenti vigenti e confermato dalla Regione: sono le disposizioni di legge che richiedono la compartecipazione ai costi di gestione del bacino da parte dei titolari di campi e fabbricati che si affacciano sul rio stesso. I quali ne traggono grandi benefici e non solo in termini di sicurezza idraulica.