Serate d’organoa Udine: gran finale domani con Paolo Oreni

L’organista Paolo Oreni chiuderà l’edizione 2023 delle Serate d’organo di primavera, la tradizionale rassegna organizzata dalla Parrocchia di San Quirino con l’Accademia Organistica Udinese nelle due chiese di via Gemona a Udine. L’appuntamento è per giovedì 16 marzo, inizio alle ore 20.45, con il virtuoso organista. Formatosi a Parigi sotto la guida del grande maestro Jean Guillou, Oreni offrirà al pubblico un programma dedicato all’arte della trascrizione. Nella chiesa antica si potranno apprezzare alcune pagine di musica barocca, come il Concerto per archi in re maggiore di Antonio Vivaldi trascritto per organo da Johann Sebastian Bach e una selezione di Sonate di Domenico Scarlatti. Si proseguirà come di consueto nella chiesa nuova, dove Oreni darà saggio della sua abilità chiedendo al pubblico di fornirgli qualche spunto sopra il quale improvvisare. Il concerto ha inizio alle ore 20.45 e con ingresso libero. Maggiori dettagli online su www.accademiaorganisticaudinese.org