Servizio pubblico Fvg

Guardando i servizi della nostra Rai regionale, e in particolare quelli riferiti a che cosa fanno i Friul Giuliani in questi giorni, assistiamo, fra l’altro, anche a lunghissimi reportage dalle zone sciistiche, con tanto di inviato sul luogo.

Al di la’ del fatto che nei giorni scorsi il giornalista incaricato di relazionarci sulla manifestazione di Monfalcone ci ha detto che gli oratori “ si sforzano di parlare italiano”, oggi un sorridente cronista ci ha informato dell’andamento turistico a Piancavallo, dove, come in altre parti della regione, si contano sciatori (non sembravano molti) e altro spesso dotati di buone risorse economiche.

C’è da capire, però, se per questi straordinari servizi conti la trasferta o l’Assessore al turismo; per Monfalcone sicuramente vale la visione del mondo da occidente, o forse un po’ di arretratezza culturale.

Ahi, l’informazione pubblica…

Zihal