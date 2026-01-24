Sesto al Reghena: per la giornata della memoria  concerto del Trieste Tartini Ensemble

L’Amministrazione comunale di Sesto al Reghena onora la Giornata della Memoria, che ricorda tutte le vittime della Shoah, con un concerto del Trieste Tartini Ensemble in programma venerdì 30 gennaio alle 20.45 nel Teatro Burovich. Ingresso libero. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ensemble Serenissima all’interno dell’FVG International Music Meeting – Tracce e Visioni.

“Attraverso questo concerto – dichiara il sindaco Zaida Franceschetti – uniremo il valore della memoria a quelli del dialogo e della responsabilità. Sulle note di due quintetti per pianoforte e fiati tra i più celebri di Mozart e Beethoven, rifletteremo su quanto sia fondamentale ricordare oggi gli eventi del passato per costruire insieme un futuro dai valori condivisi”.

“Un momento dall’alto valore culturale, oltre che civico e storico – aggiunge l’assessore alla cultura Elisa Coassin – del quale ringrazio l’Ensemble Serenissima e il suo direttore Mario Zanette: prosegue così la preziosa collaborazione che già lo scorso anno si era concretizzata in occasione della Giornata della Memoria. Ora questo percorso, che valorizza la musica classica anche come mezzo educativo, vive un nuovo appuntamento con l’esibizione dei maestri del Trieste Tartini Ensemble”.

Il Trieste Tartini Ensemble – Pietro Milella all’oboe, Davide Teodoro al clarinetto, Andrea Caretta al corno, Sergio Lazzeri al fagotto e Reana De Luca al pianoforte – nato su iniziativa di consacrati docenti del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, propone i grandi capolavori per pianoforte e fiati: un repertorio di rara raffinatezza timbrica, valorizzato dalle competenze maturate dai suoi componenti in ambito solistico, cameristico, sinfonico e didattico.