Settimana Sociale dei Cattolici in Italia: Al Generali Convention Center Trieste fervono i lavori in attesa del Papa

Fervono i lavori al Generali Convention Center Trieste in vista della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia in programma dal 3 al 7 luglio in varie location di Trieste e in particolare negli spazi polifunzionali del più grande centro congressi del Nordest affacciato sul mare, che ospiteranno anche la visita di Papa Francesco.

GCC cuore dell’iniziativa – Nell’ambito dell’evento, da giovedì 4 a sabato 6 luglio il Centro Congressi ospiterà il programma dedicato ai delegati delle Diocesi, delle associazioni e dei movimenti, dando spazio alle riflessioni bibliche mattutine, alle assemblee plenarie e ai Laboratori della Partecipazione – tavoli di lavoro pomeridiani dedicati all’approfondimento delle tematiche – oltre ai pranzi dei delegati. Domenica 7 luglio, per l’ultima giornata, sarà la volta del Pontefice, che porterà il suo saluto ai delegati prima di recarsi in centro città per la Celebrazione Eucaristica.

I numeri dell’iniziativa – 14 complessivamente i giorni di lavori di allestimento degli spazi (ora in corso) per accogliere i 900 partecipanti alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia e il Santo Padre. Nelle giornate di allestimento sono coinvolte 20 persone, tra dipendenti, collaboratori e fornitori del Centro Congressi, che arriveranno a 70 durante lo svolgimento vero e proprio della Settimana. L’evento interessa l’intero comprensorio, i Magazzini 27 e 28 che cubano 10.000 mq, dei quali verranno utilizzate tutte le sei sale e le due hall. Durante la Settimana i lavori del mattino, in sessione plenaria, saranno ospitati nell’Auditorium Generali, allestito con 900 sedute a platea per accomodare i delegati, e quelli del pomeriggio avranno come sede privilegiata la hall del Magazzino 27, dove verranno allestiti gli spazi per i 35 tavoli di lavoro tematici da 20 persone ciascuno (ulteriori 10 saranno collocati nel Magazzino 26 del Comune di Trieste). Nella hall del Magazzino 28, oltre all’allestimento specifico per accogliere 225 tavoli per i pranzi dei delegati, verranno realizzate ulteriori tre aree d’incontro per ospitare i gruppi che incontreranno Papa Francesco.

Tecnologia – Per garantire i collegamenti audio e video, oltre alle dotazioni tecnologiche già presenti al Generali Convention Center Trieste, verranno impiegati ulteriori 200 metri di cavi. A completare gli allestimenti tecnici due ledwall informativi.

Semplicità – Lo spirito che anima gli allestimenti è improntato alla semplicità e al minimalismo, in sintonia con il magistero della Chiesa. Sul palco, nel momento della sua presenza, per il Santo Padre vi saranno solo una poltrona bianca e un microfono. Di grande semplicità anche le decorazioni floreali, rigorosamente nei colori del Vaticano, con piante dai fiori gialli e bianchi.

Novità – Per la prima volta il Generali Convention Center Trieste vedrà l’arrivo di un ospite direttamente in elicottero nei suoi spazi. Il Santo Padre, a sua volta alla prima visita a Trieste, atterrerà infatti direttamente in Porto Vecchio, oggi Porto Vivo, negli spazi esterni al Centro.

Il Papa in GCC – Nella giornata conclusiva della Settimana Sociale, il Centro Congressi sarà blindato fin dalla prima mattina per l’arrivo del Pontefice. Domenica 7 luglio alle 8.15, ad accoglierlo all’atterraggio, oltre alle autorità territoriali –e il Vescovo di Trieste Enrico Trevisi – ci saranno anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Monsignor Luigi Renna e il Group Ceo di Assicurazioni Generali Philippe Donnet. Il Papa incontrerà tre gruppi in altrettanti spazi allestiti ad hoc: i Rappresentanti Ecumenici, quelli del mondo accademico, alcuni migranti e disabili. Quindi il Pontefice partirà alla volta di Piazza Unità. La messa sarà visibile in collegamento streaming anche negli spazi dell’Auditorium Generali nel Centro Congressi.

Dichiarazioni – “È un grande onore e un’emozione profonda che la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia si svolga al Generali Convention Center con la presenza e la parola del Pontefice – osserva il presidente della sede congressuale Roberto Morelli –. Siamo al lavoro da settimane insieme all’organizzazione della Conferenza Episcopale Italiana per un’occasione così unica, per la quale il Convention Center si conferma una sede ideale: versatile, flessibile, pienamente adeguata e capace di rispondere contemporaneamente sia alle misure di sicurezza richieste per presenze importanti, come già dimostrato in occasione dei grandi vertici istituzionali passati, sia alla necessità di creare molteplici spazi d’incontro, dialogo e confronto in un contesto di massima accessibilità. Siamo pronti a una settimana e a una domenica indimenticabili”.