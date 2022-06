“Sguardo alle prossime elezioni amministrative” sabato Udine Sinistra Unita presenta il proprio progetto politico

Sabato prossimo 25 giugno alle ore 11.00 presso il locale da Caucigh, a Udine in via Gemona 36, Udine Sinistra Unita presenterà il proprio progetto politico di unificazione della sinistra udinese con sguardo alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Udine. L’iniziativa è condivisa da partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini per i quali la necessità di unificare le forze che si riconoscono nei valori di

solidarietà, partecipazione, ecologismo, diritti civili e parità di genere, rappresenta lo strumento indispensabile per la ripresa della sinistra più autentica. L’incontro, promosso dai portavoce Giancarlo Velliscig, Andrea Sandra e Anna Manfredi, quest’ultima segretaria cittadina di Rifondazione Comunista, è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di Furio Honsell e Sara Rosso per Open fvg, oltre a rappresentanti di associazioni, sindacati, studenti, università.