Si apre a Dignano (Ud) il ciclo di incontri “ProCaregiver”

Prende il via il 24 ottobre alle ore 20.00, nella Sala Riunioni del Municipio di Dignano (via San Gallo, 35), il primo incontro del ciclo (in)formativo “Supporto e Valorizzazione del Caregiver Familiare: Mappatura, Formazione e Sostegno”, promosso dal Comune di Dignano.

Il percorso, articolato in tredici serate a partecipazione libera e gratuita, nasce con l’obiettivo di sostenere chi ogni giorno si prende cura di persone fragili, offrendo strumenti pratici, momenti di confronto e approfondimenti tematici sui diversi aspetti della cura: dalla disabilità alle demenze, dal primo soccorso al supporto psicologico, fino alle nuove tecnologie a servizio delle famiglie.

Il primo appuntamento, dal titolo “Una figura che protegge: l’Amministratore di Sostegno”, sarà dedicato a comprendere il ruolo e le responsabilità di questa importante figura di tutela, fondamentale nei percorsi di assistenza e accompagnamento.

“Con questo progetto – sottolinea Rachele Orlando, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Dignano – vogliamo essere concretamente vicini ai nostri cittadini che si trovano ogni giorno a gestire situazioni di fragilità. La cura non riguarda solo chi ne ha bisogno, ma anche chi la offre: per questo abbiamo voluto creare uno spazio di ascolto e formazione che valorizzi entrambe le prospettive.”

Tutti gli incontri successivi si terranno presso la Sala Riunioni del Municipio di Dignano, con inizio alle 20.30, secondo il calendario pubblicato sul sito del Comune: www.comune.dignano.ud.it. Per informazioni: 333 9430815