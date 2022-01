Si conclude la 15^ edizione della rassegna teatrale per le famiglie dell’ERT PICCOLIPALCHI: nel fine settimana in scena a Latisana e Tolmezzo

Si concluderà nel fine settimana la 15^ edizione di Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le amministrazioni locali e il sostegno della Fondazione Friuli. Due gli appuntamenti in programma: sabato 29 gennaio (ore 17) al Teatro Odeon di Latisana e domenica 30 gennaio (sempre alle 17) al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo andrà in scena lo spettacolo Pulcetta dal naso rosso dedicato ai bambini dai 4 anni. Scritto, diretto ed interpretato da Valentino Dragano, lo spettacolo narra la storia del clown Pulcetta che un triste giorno perde il suo naso rosso e inizia un avventuroso viaggio per ritrovarlo. Danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici si rincorrono sulla scena per raccontare metaforicamente il viaggio che ognuno di noi fa per crescere e trovare il proprio posto nel mondo. Il costume indossato dal protagonista e realizzato da Alessia Bussini funge anche da insolita scenografia dello spettacolo e da esso escono sorprendentemente pupazzi, sagome e oggetti. Attore, regista e musicista polistrumentista, Valentino Dragano inizia nel 1994 e dopo esperienze di teatro di strada e per adulti, decide di dedicarsi al teatro per l’infanzia perchè – come ha dichiarato in una recente intervista – «si crea un legame speciale tra palco e platea quando il pubblico è composto da bambini e i ragazzi». Nel 2007 ha fondato assieme a Raffaella Chillé la compagnia Kosmocomico Teatro con la quale produce spettacoli musicali che hanno ottenuti diversi riconoscimenti: tra questi nel 2011 l’Eolo Award, il maggiore premio per il Teatro Ragazzi italiano, per lo spettacolo Bruttino.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Ingresso gratuito per i possessori della tessera SocietaTeS dell’ERT.

Per il ridotto numero di posti a disposizione la prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: Teatro Odeon di Latisana 043159288, il sabato al numero 3249079773; per la data di Tolmezzo: Teatro Candoni 043341659, Palazzo Frisacco 043341247, candonifrisacco@gmail.com; ERT 0432 224211 oppure prenotazioni@ertfvg.it.

Inaugurata nel 2006, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio, e in questo difficile momento storico è uno strumento prezioso per promuovere il diritto all’arte e alla cultura dei bambini e dei ragazzi. Il cartellone 2021/2022 ha proposto complessivamente 10 appuntamenti con alcune delle migliori produzioni italiane per l’infanzia. Per maggiori approfondimenti sulla rassegna visitare il sito www.ertfvg.it.