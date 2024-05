Si è chiusa oggi la terza edizione di MareinFvg il festival del mare e di chi lo vive

Grande successo per la terza edizione di MAREinFVG organizzata da mareFVG, il cluster regionale delle tecnologie marittime. Oltre 3000 persone hanno partecipato alle iniziative proposte, anche con collaborazioni inedite, da ben 47 enti e associazioni per divulgare la cultura del mare, in ogni suo aspetto, realizzando una vera e propria rassegna corale per esplorare i legami del FVG con il mare, con la prospettiva di costruire un ecosistema fatto di molti tasselli per favorire una contaminazione di tutte le filiere legate al mare.

MAREinFVG è stato inoltre accolto tra le attività del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030). Un’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione, a tutela della salute degli oceani, messa sempre più a dura prova, con il fine di sviluppare scienze marine trasformative che contribuiscano ad individuare soluzioni per lo sviluppo sostenibile e indurre cambiamenti sistemici e individuali dei comportamenti.

Così l’Amministratore Delegato di mareFVG Lucio Sabbadini: “Oggi chiude MAREinFVG, terza edizione, l’edizione della maturità, contrassegnata da un considerevole numero di eventi, una cinquantina in tutto. Eventi che hanno funzionato, il pubblico li ha apprezzati, la maggior parte con il tutto esaurito. La caratteristica principale su cui lavoreremo per la prossima edizione, nel 2025, è accelerare, aumentare, incrementare, stimolare la collaborazione anche fra soggetti che normalmente non sviluppano attività in comune per favorire il dialogo e lo sviluppo di nuove idee. Unire scienza, letteratura, turismo, tecnologia, sport e cura dell’ambiente. La bellezza di questo festival è rappresentare una regione che sotto tutte le sue forme d’espressione economica, culturale ecc. parla di mare, vive il mare in tutte le sue forme e lo ha nel cuore quale riferimento imprescindibile.”

Da lunedì 6 maggio a oggi, domenica 19 maggio oltre 50 appuntamenti hanno offerto una vetrina degli attori del mare sul territorio e delle moltissime iniziative promosse su tema, tra le quali: mostre d’arte e approfondimenti culturali per conoscere la storia e la direzione del territorio, attività di orientamento alle professioni del mare e incontri sull’ocean literacy per i giovani, sport del mare e attività di pulizia di spiaggia e fondali per il benessere della comunità, approfondimenti su tecnologia e scienza, promozione dello sport e dell’offerta turistica regionale.

Oltre 30 le location del litorale della regione Friuli Venezia Giulia protagonisti di MAREinFVG – Trieste, Muggia, Contovello, Santa Croce, Duino Aurisina, Marina Julia, Monfalcone e Lignano – che hanno coinvolto cittadini e turisti dando impulso alle eccellenze del territorio, favorendo la conoscenza dell’economia del mare e il valore del sistema marittimo, scientifico e imprenditoriale nella regione.

Il festival MAREinFVG è inserito nel contesto dell’European Maritime Day, la giornata europea del mare istituita dalla Commissione Europea.

La manifestazione è stata ideata da mareFVG, Maritime Technology Cluster FVG, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoturismoFVG, Comune di Trieste e Direzione Marittima di Trieste – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, con il patrocinio della Camera di Commercio della Venezia Giulia, del Comune di Muggia e Comune di Monfalcone e il supporto di tanti attori regionali che a vario titolo operano con il mare.

Il cluster mareFVG è il punto di riferimento per il settore delle tecnologie marittime nel Friuli Venezia Giulia, una aggregazione di imprese, università, centri di ricerca, enti di formazione e altri attori del mare che condividono la volontà di essere “insieme per navigare più lontano”. Per la presidente prof.ssa Maria Cristina Pedicchio “Questa terza edizione di MAREinFVG è l’esempio della capacità di sinergia del nostro territorio, un valore su cui costruire un futuro marittimo di sostenibilità ambientale e competitività industriale”.

I luoghi del festival:

Trieste: Rive e centro città, Associazione Marinara Aldebaran, Barcola, Camera di Commercio Venezia Giulia, Contovello, Immaginario Scientifico, Istituto Nautico, ITS Accademia Nautica, MiniMu – Museo dei Bambini di Trieste, Museo di Storia Naturale, Museo dell’Antartide, Museo del Mare, Piscina Bianchi, Sala Bobi Bazlen – Palazzo Gopcevich, Capitaneria di Porto, Sala Luttazzi – Magazzino 26, Sala Predonzani – Regione FVG, Santa Croce, Teatro Miela, Università degli Studi di Trieste, Urban Center, Yacht Club Adriaco

Duino Aurisina: Portopiccolo Art Gallery – Sistiana

Lignano: Piscina Bella Italia Lignano, Punta Faro, Sala convegni della Biblioteca

Monfalcone: Marina Julia, MuCa Monfalcone, Piazza della Repubblica, Sala Aristotele – Innovation Young

Muggia: Museo Ugo Carà, Punta Grossa