Siglato un accordo tra Friuli Innovazione e Legacoop: competenze, metodologie e sinergie per supportare l’imprenditorialità cooperativa

Siglato un accordo che formalizza lo spirito di collaborazione che vede da tempo Legacoop e Friuli Innovazione “fianco a fianco” in progetti per stimolare e supportare la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali. “Per una piena ripartenza e per cogliere e massimizzare le opportunità derivanti dai fondi regionali, nazionali ed europei è necessario che gli attori del territorio attivino azioni sinergiche e mettano sul campo le competenze avendo sempre in mente l’impegno e l’obiettivo comune. Per questo motivo l’accordo siglato è particolarmente significativo – sottolinea Daniele Cozzi, Presidente di Friuli Innovazione, che continua –. Quella con Legacoop è una importante relazione collaborativa che già da anni produce effetti tangibili a sostegno dell’imprenditorialità regionale”.