Silos Trieste, gestione migranti disumana

Sinistra Italiana denuncia con forza l’annuncio del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza di procedere, “nel giro di un paio di settimane”, allo sgombero dei migranti nel Silos senza proporre alcuna soluzione a lungo termine. Questo atto è un chiaro segno di disumanità e di inettitudine amministrativa. Trattare esseri umani come pacchi postali, da spostare senza considerazione per le loro vite e i loro diritti fondamentali, è un comportamento inaccettabile e vergognoso. Questo atteggiamento denota una totale mancanza di visione e di empatia, confermando l’incapacità della giunta comunale di affrontare le vere esigenze della città.

Inoltre, accusare la sinistra per questa situazione è un tentativo patetico e fallace di distogliere l’attenzione dalle proprie mancanze. È evidente come il sindaco sia inadeguato a sostenere politiche di accoglienza dignitosa e soluzioni strutturali e sostenibili per gestire i flussi migratori. La giunta comunale dimostra ancora una volta la sua incompetenza e la sua propensione a soluzioni facili e disumane.

È necessario sviluppare un piano che rispetti i diritti dei migranti e che integri le risorse che queste persone possono apportare alla nostra comunità.

Sinistra Italiana non tollererà ulteriori atteggiamenti disumani e inadeguati da parte di questa amministrazione. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questa battaglia per la dignità e il rispetto di ogni individuo. La nostra lotta per una società più giusta e solidale continuerà senza sosta, opponendoci con fermezza a ogni forma di ingiustizia.