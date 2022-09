Simona Liguori (Cittadini): «migliorare le caratteristiche del bonus trasporto in sicurezza destinato alle persone con disabilità»

«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni legate alle difficoltà delle persone con disabilità a spostarsi sul territorio regionale. Una parte di queste riguardavano, nello specifico, il Bonus Trasporto in Sicurezza (BTiS), contributo destinato anche a donne in gravidanza e persone ultra settantenni, da utilizzare per il pagamento di servizio taxi e di noleggio con conducente. Per capire come risolvere le criticità riportate, ci siamo rivolti alla Giunta regionale». Simona Liguori, consigliere regionale dei Cittadini, ha presentato un’interrogazione sul tema.

«In particolare abbiamo chiesto se non si ritiene utile individuare una modalità di attivazione della carta prepagata alternativa a quella indicata – spiega Liguori –: sul sito infatti si legge che “La carta prepagata dovrà essere personalmente attivata dal beneficiario, presso gli uffici di Poste Italiane”, ma questa opzione comporta solo ulteriori disagi alla persona con disabilità per ottenere il beneficio. Un secondo interrogativo riguarda il servizio di noleggio con conducente e la possibilità di regolamentare tratte e tariffe, allo scopo di garantire un servizio minimo a tutti i beneficiari della carta prepagata ed evitare così che la prenotazione di percorsi lunghi venga spesso preferita a quella di tragitti più brevi».