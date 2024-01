Simona Liguori: ”gravi le dichiarazioni di Riccardi sulla razionalizzazione degli ospedali”

Non ci sta la Consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori alle dichiarazioni apparse oggi sulla stampa dell’Assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, per il quale non è più sostenibile un ospedale ogni 100 mila abitanti. “Dopo sei anni di malgoverno – commenta Liguori – queste dichiarazioni sono inaccettabili, significa ammettere di non essere stati in grado di operare in maniera efficace. Ora a pagare dovrebbero essere gli Ospedali e i territori? Noi non staremo certo a guardare”. La Consigliera dei civici aveva più volte sollevato il tema della riqualificazione del piccoli presidi ospedalieri proprio come un valore aggiunto per riorganizzare al meglio la Rete Ospedaliera regionale ma non è mai stata ascoltata nei suoi appelli. “Se davvero questa è la strada – continua Liguori – troverà la nostra ferrea opposizione. Inoltre risulta davvero assurdo che solo adesso, dopo sei anni che governano invochino un drastico cambio di rotta: significa aver navigato a vista fino adesso. La verità è che hanno preso in mano la sanità del Friuli Venezia Giulia promettendo di migliorarla e dopo tutti questi anni stiamo peggio di prima: liste d’attesa sempre più lunghe, personale sempre in emergenza negli ospedali e carenza di medici di base. Di fatto le scelte finora operate dalla giunta Fedriga-Riccardi hanno indebolito la sanitá pubblica riducendone l’ attrattività per i professionisti.”