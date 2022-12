Simona Liguori: «Necessario avere chiarimenti sul paziente oncologico “rimbalzato” da un ospedale all’altro»

«Spaventa pensare che un paziente oncologico bisognoso di cure si sia stato “trattato come un pacco” e rimbalzato da un ospedale all’altro. Il racconto del figlio a mezzo stampa su quanto accaduto dimostrerebbe che più di qualcosa non ha funzionato nel percorso del malato. Ecco perché abbiamo chiesto alla Regione di dare chiarimenti sul caso, proprio per conoscere nel dettaglio il percorso clinico-assistenziale compiuto dal paziente nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale». Così la consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori.