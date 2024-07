Sinistra Italiana: costituito il circolo provinciale di Trieste, nominata la segreteria

Dopo il congresso nazionale (24/26 novembre 2023) a Perugia e regionale del Friuli Venezia Giulia ( 20 gennaio 2024), con la conferma di Nicola Fratoianni come segretario nazionale e Sebastiano Badin quale segretario regionale, anche Trieste conclude la sua fase congressuale con la costituzione del Circolo Provinciale e la nomina della segreteria. La sera di Sabato 13 luglio 2024, in Via Valdirivo 15, si è tenuto il congresso fondativo del circolo di Trieste in cui sono state definite le cariche principali che guideranno il circolo nei prossimi anni. Elisa Moro è stata eletta Segretaria, Claudio Mella sarà il Vicesegretario e Renato Davì il Tesoriere.

Il Circolo Cittadino di Trieste di Sinistra Italiana si impegna a lavorare attivamente su tematiche fondamentali per il benessere e lo sviluppo della comunità. Tra le priorità dell’agenda politica del circolo figurano: • una forte attenzione al tema del lavoro e all’occupazione maschile e femminile; • i diritti, in particolare i più attaccati dalle giunte Fedriga e Dipiazza: il diritto alla salute, il diritto alla casa, il diritto a una scuola pubblica di qualità, il diritto a un trasporto pubblico veramente universale; • la tutela della salute umana e assieme dell’ambiente in cui viviamo.

La fondazione del circolo rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà di Sinistra Italiana di essere presente e attiva nel tessuto sociale di Trieste, portando avanti battaglie storiche e nuove sfide con energia e determinazione .