Sinistra Italiana e Europa verde in Fvg iniziano un percorso di confronto politico temi sociali ed ambientali

Le segreterie regionali del Friuli Venezia Giulia di Sinistra Italiana e Europa Verde si sono incontrate per definire un percorso di collaborazione comune in tema di iniziative politiche pubbliche, condivisione di linee programmatiche e visione della costruzione di un’alternativa politica, sociale ed ambientale per il Friuli Venezia Giulia. È più che mai necessario non separare le tematiche della crisi climatica da quelle della crisi sociale, in un territorio dove la giunta Fedriga si pone in continuità con i modelli fossili di approvvigionamento energetico e di demolizione del welfare e dei diritti essenziali dei cittadini. Nella consapevolezza che non vi è giustizia sociale senza giustizia climatica e ambientale, e condividendo il giudizio negativo sulle amministrazioni locali e regionali governate dal centrodestra, Sinistra Italiana e Europa Verde iniziano un percorso di confronto politico pubblico sulle vertenze sociali ed ambientali, prevedendo di coinvolgere le reti associative e le esperienze civiche di orientamento progressista ed ecologista presenti nel territorio e nelle provincie della nostra regio