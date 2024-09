Sinistra italiana torna sulla questione delle “ronde” di Forza Nuova a Pordenone

“Mentre a Roma è in discussione il DL 1660 che porterebbe l’Italia verso l’Ungheria di Orban per quanto riguarda la repressione delle proteste pacifiche, a Pordenone il Questore garantisce per la secondo volta le ronde di Forza Nuova. È vergognoso il fatto che la Polizia venga schierata a protezione di una organizzazione neonazista, fondata da un ex latitante e che recentemente ha assaltato la sede del più grande sindacato dei lavoratori italiano. Quanti soldi pubblici sono stati usati per permettere ai novelli squadristi di fare un presidio? Quale clima si crea in città con i blindati della celere in pieno centro?

Già a Roma, nel corso dell’assalto alla CGIL, la Polizia non ha fatto nulla perché il peggio avvenisse ed è stata totalmente incapace di gestire l’ordine pubblico. Il ministro Piantedosi dovrà rispondere all’interrogazione parlamentare dell’on. Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra sui fatti di Pordenone, mentre il Presidente Fedriga dovrà rispondere alla consigliera regionale di AVS Pellegrino su cosa intenda fare per fermare il crescente clima d’odio e xenofobia. Nel frattempo ricordiamo al Questore che il suo datore di lavoro è la costituzione della Repubblica Italiana che vieta la riorganizzazione del partito nazionale fascista in qualsiasi forma. Sinistra Italiana ribadisce che Forza Nuova deve essere sciolta.”