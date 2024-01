“Smoke Sauna – I segreti della sorellanza” apre il programma delle anteprime del festival del documentario di Cinemazero

“Smoke Sauna – I segreti della sorellanza” dà il via al ricchissimo programma di Aspettando Pordenone Docs Fest, giovedì 25 gennaio alle 20:45 a Cinemazero. Il film, miglior documentario europeo 2023 e al Sundance, è un inno al potere curativo, per il corpo e lo spirito, della sauna a fumo, e alla forza interiore e tutta “al femminile” delle protagoniste che la frequentano. La proiezione a Pordenone si tiene all’indomani dell’anteprima nazionale al Trieste Film Festival, in collaborazione con Wanted Cinema.

“Quando avevo 11 anni, mio nonno morì”, spiega la regista Anna Hints, “e mia nonna, mia zia, mia nipote ed io siamo andate insieme in una sauna a fumo. Lì, mia nonna ha condiviso con noi la verità che mio nonno l’aveva tradita. La nonna ha lasciato uscire il dolore e la rabbia, ha fatto pace con mio nonno e il giorno dopo ha potuto seppellirlo in pace. Fu allora che mi resi conto che una sauna non serve solo per la pulizia del corpo, ma anche per l’anima.”

Tra le fumosità di una sauna nascosta in una lussureggiante foresta nel sud dell’Estonia, alcune donne condividono i segreti più intimi e il racconto delle loro esperienze di vita. Grazie a un forte senso di comunione, lavano via la vergogna intrappolata nei loro corpi e riguadagnano le forze. La macchina da presa cattura questo rituale intimo in un modo sorprendentemente viscerale e coinvolgente.

Il candore delle protagoniste è spesso commovente e le loro storie sono strazianti. In effetti, per quanto sia un esame dell’esperienza della sauna a fumo, è anche un documento fermamente femminista. Con tutte le sue storie di sottomissione femminile, il sottotesto del film riguarda una società che ha ancora molto da imparare sull’uguaglianza di genere. Ma c’è anche uno stare insieme, un legame che offre speranza per un domani più luminoso per una nuova generazione.