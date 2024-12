Sociale: Martines (Pd), sostegno a terzo settore con Social bonus Fvg

«Il terzo settore ha assunto ormai da tempo un ruolo fondamentale, nel campo sociale, per la tenuta di servizi e prestazioni del welfare regionale. Così com’è avvenuto per cultura e sport, dove sono stati introdotti l’art bonus e lo sport bonus, crediamo sia importante prevedere anche un social bonus, per il quale abbiamo chiesto e ottenuto un impegno della Giunta a valutarne l’introduzione». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Martines (Pd), firmatario di un ordine del giorno collegato alla legge di Stabilità 2025 attraverso il quale impegna, appunto, la Giunta regionale a valutare l’introduzione di questo strumento.

«Il Social bonus – spiega Martines – sfruttando il meccanismo del credito di imposta, favorirebbe le erogazioni liberali verso le persone fisiche, le associazioni e le fondazioni (escluse le fondazioni bancarie) operanti sul territorio regionale coinvolte in attività e progettualità a valenza sociale. Attraverso questa previsione – continua – si rafforzerebbe un sistema che supporta concretamente le nostre comunità e le forze innescate dal Terzo settore potrebbero essere supportate a loro volta dal mondo profit e da altri soggetti economici (compresi i professionisti) con meccanismi, anche elaborati, di corporate responsibility, ma anche attraverso metodi più semplici. Confidiamo dunque – conclude Martines – che il presidente Fedriga tenga conto di tutto ciò e valuti seriamente la possibilità di introdurre un social bonus Fvg».