Evento letterario il 28 dicembre a Gorizia “Scrittori a spasso”

Una selezione di scrittori del territorio sarà invitata in un tour inconsueto lungo la via Rastello del centro storico di Gorizia. Sabato 28 dicembre 2024 alle ore 17:00. Inconsueto perché è il pubblico a spostarsi da uno spazio all’altro per poter assistere alle letture. Attraverso negozi, associazioni e spazi espositivi… in questo modo, visiterà la storica strada e familiarizzerà con il suo contesto più genuino. Ogni reading durerà pochi minuti e ciascun scrittore sarà libero di condividere pagine di progetti pubblicati o in lavorazione, in prosa o in versi. Il pubblico sarà suddiviso in piccoli gruppi perché entrerà nei vari locali durante l’orario di attività. Inoltre, nel corso della manifestazione, l’artista Salvatore Calì metterà in scena in modo spontaneo la sua performance dal titolo “AAA cercasi”. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a contact@enzocomin.com. Allo stesso indirizzo, scrittori a qualsiasi livello del loro percorso letterario si possono proporre per l’evento. Ideato e organizzato dall’artista e scrittore Enzo Comin con la collaborazione libera di alcune attività commerciali e associative di via Rastello.