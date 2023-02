Soldout in pochi giorni l’inaugurazione del palaghiaccio di Claut con Carolina Kostner

L’entusiasmo degli amanti del pattinaggio è alle stelle: l’evento di inaugurazione del Palaghiaccio di Claut, che vedrà esibirsi una leggenda di questo sport come Carolina Kostner, è andato soldout in meno di una settimana. I 500 biglietti a disposizione sono andati a ruba, e il pubblico non sta più nella pelle: ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno, perché la grande serata di inaugurazione con le sue esibizioni sul ghiaccio è in programma per sabato 18 febbraio alle 18. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluta all’Area Giovani del Centro di riferimento oncologico di Aviano.

Anche la stessa Carolina Kostner, campionessa mondiale e bronzo olimpico, ha speso parole al miele per Claut e la struttura sportiva recentemente ristrutturata: “Sono davvero onorata di essere la madrina di questo evento” ha commentato. “Il Palaghiaccio di Claut è noto nell’ambiente per essere stato il primo centro federale per il Curling. Tutti lo descrivono come una struttura all’avanguardia e non vedo l’ora di esibirmi davanti allo splendido pubblico che, con tanto calore, ha scelto di condividere questo momento di grande festa”.

“Non mi resta che dare appuntamento a tutti per sabato 18 nella perla della Valcellina per stare assieme a tutti gli appassionati di pattinaggio: ci saranno anche tante giovani promesse di cui sentiremo parlare nei prossimi anni” ha ricordato la campionessa mondiale di pattinaggio.

E chissà che qualcuno di loro non sia protagonista, tra tre anni esatti, alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Olimpiadi in occasione delle quali magari si sceglierà di far allenare qualche nazione proprio a Claut, considerata la vicinanza con Cortina e l’impianto all’avanguardia ammodernato per ospitare, lo scorso mese, il Festival olimpico della gioventù europea.