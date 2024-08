Sono usciti…

Sono rimasti per lunghi anni nascosti e impauriti, sotto le effigie, molto spesso, della Dc, anticomunista per missione. Molti di loro hanno allevato figlie e figli sotto l’egida del quando c’era lui, dicendo loro di stare zitti, perché tanto prima o poi avrebbero avuto l’opportunità di svelarsi. E tutto ciò è accaduto, dopo una pandemia che ha messo in pericolo abitudini, stili di vita, bisogni, segnati da decenni di berlusconismo.

E adesso quasi quotidianamente ne abbiamo visione e sentore. Pensiamo alle polemiche di queste ore sulla matrice della strage fascista di Bologna o, più semplicemente, a un incontro di boxe alle Olimpiadi.

Non hanno freno, oramai, manco gli eletti, come a Gorizia, come a Roma. Ora possono svelarsi. Mala tempora…

Zihal