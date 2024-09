Sostegno all’appello dei Comitati per salvare il Lago dei Tre Comuni: urgente un bypass per proteggere l’ambiente

“Questa mattina ho partecipato all’ennesimo appello del Comitato in difesa del Lago dei Tre Comuni per lo studio del bypass delle acque di scarico della centrale idroelettrica di Somplago, che attualmente finiscono nel lago, abbassandone la temperatura e riempiendolo di fanghi inerti e perciò portando ormai, quasi irrimediabilmente, alla morte biologica del lago stesso. Come Open Sinistra FVG abbiamo sempre sostenuto il Comitato e il suo Presidente Franceschino Barazzutti.

Il Lago non può essere la vittima di interessi che non tengono conto dell’ambiente. È paradossale che i progetti del Consorzio di Bonifica, peraltro costosissimi, non tengano conto del Lago dalla cui acqua dipendono. È vergognoso che per il lago la Regione FVG, pur disponendo di vastissime risorse di avanzo di oltre un miliardo, investa solo 2 milioni. Come Open Sinistra FVG ci impegneremo perché venga progettato e realizzato il bypass che è l’unica soluzione ambientalmente sostenibile.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.