Sostegno della Comunità di montagna della Carnia alle imprese: domande di contributo per ridurre i costi dello svantaggio localizzativo

Anche per il 2026, a partire dal 1° febbraio, le microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, i rifugi alpini di difficile accessibilità e i gestori di distributori di carburanti potranno presentare alla Comunità di montagna della Carnia richiesta di contributo per la riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

Come riportato sul regolamento dell’Ente, le attività situate nei 28 comuni della Carnia e in possesso dei requisiti previsti potranno richiedere un sostegno per le spese connesse alla gestione dell’esercizio commerciale e, nel caso di impianti di distribuzione di carburanti, per nuove installazioni o ammodernamento degli stessi.

Seguendo le istruzioni riportate sul sito (http://bit.ly/3M5KvaP), dal 1° febbraio sarà possibile presentare, unicamente in modalità telematica, richiesta di contributo per gli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda, che comunque dovrà pervenire entro il 31 agosto. Verificata la regolarità delle istanze pervenute, verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione per poi procedere all’erogazione dei fondi nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo ammonterà da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 2500 euro, mentre per i rifugi ammonterà ad un massimo di 1500 euro. La somma potrà essere raddoppiata nel caso in cui l’impresa eroghi almeno uno dei servizi tra cui consegna a domicilio per i residenti, accesso a internet, messa a disposizione gratuita di spazi per attività aggregative, promuova l’acquisto di prodotti alimentari e detergenti sfusi o abbia ampliato le categorie merceologiche rispetto all’anno precedente.

I beneficiari dei contributi, che potranno presentare una sola istanza nell’arco del 2026, sono tenuti a mantenere attiva la propria attività per dodici mesi a seguito dell’erogazione del finanziamento (ad eccezione dei rifugi che sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per l’intero periodo di apertura indicato nella SCIA).

Per informazioni è possibile contattare lo sportello SUAP della Comunità di montagna della Carnia (0433 487772 – suap@carnia.comunitafvg.it) o visitare il sito web www.carnia.comunitafvg.it dove è possibile visionare il regolamento e la relativa modulistica (link diretto: http://bit.ly/3M5KvaP).