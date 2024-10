Sostenibilità, Roncadin diventa B Corp: sono oltre 300 le aziende in Italia

Roncadin Spa SB compie un nuovo passo nel suo percorso di sostenibilità e responsabilità sociale. L’azienda di Meduno (PN), 800 dipendenti e oltre 100 milioni di pizze surgelate prodotte ogni anno, già da qualche anno ufficialmente Società Benefit, ha ottenuto la certificazione B Corp, rilasciata dall’organizzazione no profit B Lab. Si tratta del più importante riconoscimento internazionale assegnato alle aziende che riservano la stessa attenzione ai più alti standard relativi alle performance sociali, ambientali, di trasparenza e accountability.

«Con grande entusiasmo, siamo felici di annunciare un traguardo che ci rende incredibilmente orgogliosi – afferma l’amministratore delegato Dario Roncadin – e che ci fa rientrare in un gruppo molto ristretto, di cui solo 300 aziende in Italia, e poco più di 9mila nel mondo, fanno parte. Questo risultato, frutto di un lavoro intenso e appassionato portato avanti dal nostro team Sostenibilità, conferma il nostro impegno come Società Benefit e rappresenta anche un altro passo decisivo verso un futuro più sostenibile e responsabile».

L’azienda friulana – che porta avanti una lunga storia di attenzione all’ambiente e ai consumi energetici, alla filiera, alle persone e allo sviluppo del territorio – già da qualche anno è Società Benefit, cioè, ha adottato una forma giuridica per cui ha inserito nel proprio statuto l’impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, ed è tenuta a presentare ogni anno il proprio bilancio di sostenibilità, documentando il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Diventare B Corp è uno step diverso e ulteriore, spiega sempre Dario Roncadin: «Significa farsi valutare da un ente terzo sul raggiungimento e il mantenimento di elevati standard riguardo la governance, il trattamento dei dipendenti, l’impatto sull’ambiente e sulla comunità. Vuol dire far parte di un movimento internazionale di imprese che mettono gli obiettivi sociali e di sostenibilità sullo stesso piano di quelli economici, costruendo insieme un futuro più solido e responsabile».

Poter vantare questo riconoscimento, inoltre, rende Roncadin ancora più competitiva, perché, assicura l’amministratore delegato, «rafforza la nostra reputazione e le relazioni con i clienti, le insegne della GDO, che serviamo in tutto il mondo. E poi ci permette di attrarre e trattenere in azienda i migliori talenti, perché le persone sono motivate da uno scopo più grande del semplice profitto».

«L’ottenimento della certificazione B Corp è il risultato tangibile dell’impegno di un’azienda nell’adottare elevati standard per misurare, migliorare e promuovere pratiche sociali, ambientali e di governance. Siamo orgogliosi di accogliere Roncadin Spa SB nel movimento delle B Corp, un’azienda che rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa essere applicata in modo responsabile. Grazie ad un impegno costante nella ricerca e sviluppo, Roncadin ha adottato nuove tecnologie nei propri processi di produzione, migliorando non solo l’efficienza operativa, ma anche quella energetica. Ci auguriamo che il suo impegno possa essere di ispirazione per la community delle B Corp e per altre imprese che vogliono iniziare questo percorso verso paradigmi rigenerativi»ha commentato Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia.

Con 309 B Corp che occupano oltre 29.000 persone, generando un fatturato che supera i 15,5 miliardi di euro, l’Italia si posiziona tra i Paesi leader nell’Unione Europea. (dati agg.16/10/2024)