Sport / Vela – Il Racing Team Yacht Club Adriaco presente all’ appuntamento della ottanta

Le squadre agonistiche dello Yacht Club Adriaco sono in piena attività e dopo gli ottimi risultati di inizio stagione nelle classi Optimist, Laser e 420, il testimone passa ora nelle mani di coloro che saranno i protagonisti nel mondo dell'altura in attesa di assistere all'esordio anche nelle classi one desing e maxi.

Il prossimo fine settimana il Racing Team dello Yacht Club Adriaco sarà infatti al via del classico appuntamento di apertura della stagione primaverile in Alto Adriatico, ossia la Ottanta organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita, evento di interesse nazionale che ha segnato un record di iscritti con, al momento, oltre 90 team al via.

A rappresentare il guidone del sodalizio triestino ci sarà anzitutto l’Italia 998 Lady Day di Corrado Annis, uno dei Team ORC più forti in circolazione da diverse stagioni (già Campione Italiano e bronzo mondiale corinthian). Nella stessa classifca XTutti sara al via con i colori dell'Adriaco anche Seven J Seven, il J109 di Dario Perini.

Anche nella formula X2 il Club si presenta con due equipaggi, entrambi con ambizioni di alta classifca. Angelo è il nome del Pogo 30 timonato da Federico d’Amico (affiancato come sempre da Edoardo Giannessi) assidui frequentatori (e spesso vincitori) delle regate offshore in doppio in Adriatico. Il poker dello Yacht Club Adriaco alla Ottanta è completato dal Farr 30 Boomerang di Andrea Zerial con Giorgio Baschirotto.

Corrado Annis armatore e timoniere di Lady Day 998 – “Tutti i nostri armatori ed equipaggi sono pronti ad iniziare una stagione che è ovviamente attesissima e che assume un valore speciale ben consci del periodo che abbiamo vissuto e che stiamo affrontando in cui lo Sport, ad ogni livello, deve tornare ad occupare il proprio ruolo; la vela sta andando con coraggio in questa direzione unendo la passione degli organizzatori con quella dei regatanti. I numeri sulla linea di partenza di questa edizione della Ottanta sono una conferma di questo spirito che siamo felici di condividere."

Federico d’Amico armatore e timoniere di Angelo – “La Ottanta è il punto di partenza della nostra stagione in cui ci siamo prefissati obiettivi importanti e dove ci accingiamo a regatare con grandissima voglia anzitutto di normalità. Questa edizione della Ottanta sarà una sfida impegnativa per il livello qualitativo degli avversari e per l’accresciuto numero di equipaggi sulla linea di partenza. Con un occhio stiamo guardando al meteo del 10 e 11 aprile e vedremo cosa ci riserverà il campo di regata in cui speriamo di incontrare condizioni di vento sostenuto per andature portanti dove la nostra barca sa esprimere le migliori qualità”.

Tutta l’attività dello Yacht Club Adriaco sia nella propria sede che in regata (a bordo delle imbarcazioni sottocoperta) conta sulla presenza di Sirio Outifitting, partner tecnico che fornisce I-Genio, i sanificatori e nebulizzatori ad ultrasuoni (presidio medico chirurgico al 100% atossico e biodegradabile) per garantire la massima protezione sia a livello di aria negli ambienti che sulle superfici.