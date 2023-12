Stabilità: Celotti (Pd), su consultori mancato potenziamento

«Una delle occasioni perse di questa legge di Stabilità è il mancato potenziamento dei consultori, uno strumento importante per i giovani e giovani adulti per superare una serie di disagi e difficoltà. Investire su questo essenziale servizio pubblico era importante per dare un segnale di cambiamento che Giunta e maggioranza di centrodestra non hanno voluto dare». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) firmataria di un emendamento alla legge di Stabilità 2024 che prevedeva lo stanziamento di tre milioni di euro sul triennio 2024-2026 per potenziare i consultori del sistema sanitario regionale.

«A fronte dell’estrema difficoltà del comparto socio sanitario pubblico abbiamo concentrato la nostra attenzione anche sui consultori raccogliendo un importante contributo arrivato dai Giovani democratici. Nell’emendamento chiedevamo di assicurare, assieme al potenziamento, la massima equità e omogeneità di accesso, e che le Aziende sanitarie sviluppassero, in via sperimentale e per la durata di tre anni, progettualità prioritariamente in una serie di ambiti specifici in stretta collaborazione con le scuole. Per la fascia di giovani: azioni di sostegno psicologico, educazione socio-affettiva, educazione sessuale, sessualità consapevole, prevenzione Aids e malattie sessualmente trasmesse, educazione alimentare, prevenzione dell’uso di sostanze. Per i giovani adulti, invece, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, la collaborazione con la rete territoriale nella presa in carico e nel sostegno alle donne vittima di violenza, l’educazione alla parità di genere, il sostegno psicologico, la prevenzione al maltrattamento e abuso sui minori».