Stai zitta! Lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia in scena venerdi’ Al Palamostre di Udine 

“Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovversiva” scrive Michela Murgia. Il suo libro Stai zitta! (Einaudi 2021) è un grido d’allarme su come ancora oggi si tenti di zittire le donne nella società e nei media. Stai zitta! è in arrivo in esclusiva regionale venerdì 10 maggio alle 20.30 al Palamostre di Udine, per la Stagione Teatro Contatto in collaborazione con vicino/lontano. Ultimissimi posti disponibili alla biglietteria del Teatro Palamostre per quello che si preannuncia da mesi come un attesissimo evento. Protagoniste in scena tre grandi artiste: Antonella Questa, attrice di lunga esperienza che lavora tra Italia e Francia e fondatrice della Compagnia LaQ-Prod, Valentina Melis, attrice, conduttrice per la tv e attivista femminista, e Teresa Cinque, artista che lavora tra scrittura, video e recitazione, sono state spesso impegnate nel divulgare le tematiche femministe attraverso spettacoli, video e libri. Per la messa in scena di Stai zitta! hanno lavorato con Marta Dalla Via, regista pluripremiata e attrice che ha collaborato con grandi nomi della cultura italiana e vincitrice nel 2019 del Premio Melato per il teatro. Lo spettacolo affronta con ironia e intelligenza il problema della discriminazione di genere che molto spesso passa attraverso il linguaggio. Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute nel libro di Michela Murgia offrono l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e situazioni surreali.

Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque lottano contro gli stereotipi di genere e provano, grazie alle parole di Murgia, a smentire il detto per cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”. Il disegno delle luci è di Daniele Passeri, le scene di Alessandro Ratti e il suono di Marco Oligeri e Francesco Menconi. I costumi sono curati da Martina Eschini e lo spettacolo presenta anche la collaborazione di Alice Santini, Laura Forti e Federica Di Maria. Stai zitta! è una produzione di SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, LaQ-Prod e Teatro Carcano, con il sostegno della Fondazione Armunia.