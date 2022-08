Staranzano (Go): ‘La memoria del Bobolar’, aperte le iscrizioni dei laboratori creativi per le medie

Sono aperte le iscrizioni online per i laboratori creativi de ‘La memoria del Bobolar’ per i ragazzi delle medie. Dopo la raccolta dei racconti, delle testimonianze e dei ricordi da parte della cittadinanza, prosegue ‘La memoria del Bobolar’ un progetto ideato da ArtistiAssociati – Centro di produzione teatrale in collaborazione con il Comune di Staranzano, Assessorato alla Cultura. Dal 5 settembre i ragazzi delle scuole medie (precisamente dagli 11 ai 14 anni) potranno entrare nel vivo dei laboratori creativi che sfoceranno in una performance finale sabato 10 settembre, alle 21. Le lezioni si terranno dalle 9 alle 13, nella Sala Delbianco della biblioteca a Staranzano dove i ragazzi lavoreranno con le docenti Chiara Cardinali e Camilla Tuzzi sul materiale raccolto nelle fasi precedenti del progetto per dar vita alle suggestioni che aiuteranno a liberare l’immaginazione e a produrre uno scritto originale ed unico per poi mettere in scena lo stesso. Attraverso l’utilizzo della voce, del gesto e del movimento gli allievi potranno esprimere le proprie capacità interpretative e di improvvisazione. Il 10 settembre quindi, alle 21, sarà proposto all’intera cittadinanza lo spettacolo finale proprio sotto l’antico albero: sarà un momento emozionante per i giovani interpreti e un omaggio al vecchio Bobolar, nella piazza di Staranzano (in caso di maltempo nella sala Peres al primo piano della palazzina rossa del Municipio, ingresso da via dell’Infanzia). «Sono davvero molto soddisfatta del percorso intrapreso da ArtistiAssociati all’interno della scuola - dichiara l’assessore alla Cultura Roberta Russi - che vedrà i suoi frutti nei laboratori drammaturgici e di scrittura di questa ultima fase. Questi laboratori infatti sono stati creati ad hoc per elaborare le testimonianze raccolte scritte dagli studenti e della studentesse con il coinvolgimento delle famiglie. Un percorso per creare un testo teatrale e poi inscenarlo che lascerà nei partecipanti memorie legate alla storia, all’ambiente, alla cultura del territorio locale e all’arte del tramandare». Le iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente online andando alla sezione laboratori del sito artistiassociatigorizia.it. Per informazioni sarà possibile chiamare il numero 0481 532317 int. 1 oppure scrivere a organizzazione@artistiassociatigorizia.it.