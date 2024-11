Stasera cerimonia di Premiazione del 24° Trieste Science+Fiction Festival al Politeama Rossetti

Appuntamento stasera domenica 3 novembre alle ore 20.30 al Politeama Rossetti con la tradizionale cerimonia di premiazione della 24° edizione del Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al genere fantastico. Nel corso della serata verranno assegnati i prestigiosi riconoscimenti del festival triestino: il Premio Asteroide per il miglior film di fantascienza, horror e fantasy realizzato da registi emergenti, i Premi Méliès d’argent per il miglior lungometraggio e il miglior corto di genere fantastico di produzione europea, il premio Wonderland di Rai4, il Premio CineLab Spazio Corto e il Premio del Pubblico, il Premio della Critica Italiana SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, riservato alle opere prime, e il Premio del Pubblico The Begin Hotels, promosso per la prima volta da The Begin Hotels e riservato ai lungometraggi di finzione presenti nella sezione Neon, assegnato al film che riceve il maggior numero di voti dal pubblico in sala. Dopo la cerimonia di premiazione, sempre al Rossetti verrà proiettato il film di chiusura della 24° edizione del festival: appuntamento con l’anteprima italiana di “Daniela Forever” di Nacho Vigalondo (Spagna, 2024) che dirige un racconto distopico sull’amore, in cui un uomo decide di elaborare il lutto per la morte della fidanzata attraverso un trattamento sperimentale sul sonno.