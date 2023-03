Stazione ferroviaria di Udine: Spitaleri (Pd), Fontanini si sveglia da torpore

“La campagna elettorale per Fontanini non dovrebbe mai finire: è l’unico momento in cui si sveglia dal torpore e si ricorda di essere il sindaco, dimenticandosi peraltro che lo è ormai da cinque anni. Così ora si interroga e interroga RFI sugli ascensori della stazione dei treni di Udine”. Così il coordinatore della segretaria regionale Pd e candidato al Consiglio comunale di Udine Fvg Salvatore Spitaleri interviene dopo che da Rfi è giunta, in risposta a una mail del sindaco Pietro Fontanini, l’assicurazione che entreranno in funzione entro Pasqua gli ascensori per garantire anche ai diversamente abili l’accesso ai binari della stazione del capoluogo friulano.

Per Spitaleri “resta da chiedersi se in questi cinque anni Fontanini sia mai uscito da palazzo D’Aronco. Nulla sapeva delle condizioni del pronto soccorso del Santa Maria, nulla sapeva del mancato funzionamento degli ascensori, nulla sapeva quando vennero disegnate le strisce blu in via Mercatovecchio o in via Aquileia, nulla ha fatto rispetto alle linee degli autobus in città. Ma amministrare la città – aggiunge l’esponente dem – vuol dire averne cura ogni giorno e non solo a ridosso della campagna elettorale. Per questo è necessario un cambio di passo”.