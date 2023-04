Stipulato nuova convenzione fra Legacoop Fvg, UnipolSai e Assicoop che da Srl diventa cooperativa

Quella con Legacoop Fvg, sarà la più grande convenzione associativa regionale che UnipolSai, tramite Assicoop Fvg, avrà in Italia a livello nazionale. Ma non solo, perché in un momento storico in cui alcune imprese scelgono di abbandonare il modello cooperativo, Assicoop Fvg, società nata nel 1999 per gestire la convenzione stipulata tra la Lega delle Cooperative del Fvg e UnipolSai Spa, sceglie di percorrere la strada inversa trasformandosi da Srl a Società cooperativa. I contenuti della nuova convenzione tra Legacoop Fvg, che allargherà non poco i benefici con notevoli vantaggi per i soci e le socie di Legacoop Fvg è tata spiegata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Resi noti anche i dettagli della trasformazione di Assicoop Fvg in Società cooperativa. Alla conferenza stampa tenutasi nella sede di Legacoop Fvg a Udine erano presenti la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, il presidente di Assicoop Fvg, nonché vicepresidente di Legacoop Fvg, Marco Riboli e il responsabile distretto vendite Nord Est di UnipolSai, Giovanfilippo Paiella. Presenti anche alcuni agenti di Unipol Sai.

La nuova convenzione

Attualmente la convezione tra Legacoop Fvg e Assicoop Fvg prevede delle condizioni agevolate per i prodotti assicurativi dedicate ai soci e familiari delle cooperative del mondo Legacoop Fvg. « Alla luce delle profonde trasformazioni del mercato assicurativo ed ai rincari che hanno colpito negli ultimi anni famiglie e imprese – spiega la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig –, abbiamo ritenuto che il sistema Legacoop Fvg dovesse fare uno sforzo in più. La nuova convenzione è il risultato di un importante e virtuoso percorso con Unipolsai che ci consente di garantire i benefici fino ad ora riservati solo ai soci delle cooperative ad una platea molto più ampia. Non solo soci, quindi, ma anche i dipendenti ed i loro famigliari a cui si aggiungono finalmente le cooperative stesse. Un’offerta che per le imprese cooperative, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, consentirà non solo una riduzione dei costi assicurativi, in crescente aumento negli ultimi anni, ma anche l’accesso a diversi servizi e prodotti dedicati.

La nuova convenzione, infatti non riguarderà solo i rami rami Rca (dove i soci beneficiano già di una riduzione di costi di circa l’11%), persone e vita, ma a partire dal 2023 la proposta si arricchirà di nuovi servizi come il noleggio a lungo termine con UnipolRental, il servizio di telepedaggio con UnipolMOVE o, ancora, vantaggi per soggiorni nella catena di alberghi UNAHotel, UNA Esperienze e UNAWay. Grande novità, inoltre, saranno i prodotti dedicati alle impresestesseassociatea Legacoop Fvg, sempre in convenzione con UnipolSai. «Pensiamo ad esempio – conclude Vogrig– alla consulenza assicurativa ed all’analisi dei rischi gratuita per le imprese cooperative. Ma l’aspetto di cui andiamo particolarmente fieri sta nella trasformazione di Assicoop in forma cooperativa: un’iniziativa realizzata da un soggetto cooperativo, attuata da un soggetto cooperativo ed alla quale potranno aderire in qualità di soci le stesse cooperative del sistema Legacoop Fvg»

La trasformazione in società cooperativa

Come anticipato, l’assemblea ordinaria di Assicoop Fvg, chiamata ad approvare anche il bilancio 2022, voterà oggi stesso la trasformazione di Assicoop Fvg da Srl in Società cooperativa. «Un passaggio – spiega Marco Riboli, presidente di Assicoop dal novembre 2020 – che ha come obiettivo quello di ampliare la base sociale, da sempre nello spirito e nelle finalità di Assicoop. Riteniamo infatti che il modello cooperativo possa essere un elemento strategico per rafforzare la società. Il modello cooperativo ci consentirà di incrementare il numero dei soci coinvolgendoli maggiormente, e più in profondità, nella vita e nell’assetto valoriale della società stessa. Un maggior coinvolgimento significherà anche una maggiore partecipazione dei soci in questo progetto e, quindi, uno sviluppo più importante e più prospero della futura cooperativa». La società, come ricordato, è nata nel 1999 con l’obiettivo di fornire coperture assicurative a condizioni economiche agevolate ai soci, ai lavoratori e ai loro familiari, e alle imprese cooperative. «Una realtà – spiega ancora Marco Riboli – che vanta oltre 12 mila soci e familiari assicurati in più di 100 cooperative del Friuli Venezia Giulia con più di 17 agenzie UnipolSai sparse in tutto il territorio con un portafoglio di 30 mila polizze nei rami Rca, persone e vita, per un monte incassi annuo di 9 milioni di euro. Infine – conclude Riboli –, i risparmi derivanti dall’utilizzo della convenzione Assicoop sono stimati in 900 mila euro l’anno e in 24 anni i risparmi per i soci delle cooperative che hanno utilizzato la convenzione di Assicoop superano i 20 milioni di euro. Ventiquattro anni di attività in cui Assicoop ha accantonato utili per oltre 500 mila euro».

La soddisfazione di UnipolSai

«Come UnipolSai – commenta il responsabile distretto vendite Nord Est di UnipolSai, Giovanfilippo Paiella – siamo soddisfatti del costruttivo dialogo di questi mesi con Legacoop Fvg e Assicoop Fvg finalizzato a rafforzare un modello distributivo unico e fino ad oggi vincente attraverso la messa a disposizione delle cooperative, nonché dei loro soci e dipendenti, di soluzioni assicurative affidabili e competitive e servizi innovativi, nonché favorendo l’estensione dell’accordo alle Agenzie Unipolsai della regione. Ma già da oggi – prosegue – l’offerta assicurativa si amplia in modo significativo per tutelare sia le cooperative dai rischi aziendali rispetto ai quali sono esposte, sia i propri dipendenti, soci e/o non soci, grazie ad una apposita convenzione alla quale le cooperative stesse potranno aderire, articolata in un’ampia gamma di prodotti assicurativi relativi alla vita privata. Saranno inoltre messi a disposizione delle Cooperative una serie di servizi offerti da altre società del Gruppo (Una Hotels, UnipolTech e UnipolRental). Confidiamo che l’impegno comune di Legacoop Fvg, Assicoop Fvg e delle Agenzie UnipolSai del territorio, mirato a valorizzare tutte le opportunità offerte dalla convenzione, anche attraverso azioni di comunicazione e marketing, consentirà di fornire ad un numero sempre maggiore di cooperative, di loro dipendenti e di soci una consulenza di qualità e le risposte assicurative di cui necessitano. Insieme ad Assicoop Fvg e Legacoop Fvg – conclude Paiella – ci impegneremo ad una costante valutazione congiunta dell’andamento e del livello di soddisfazione registrato dalle iniziative di cui sopra, con l’obiettivo di ricercare una sempre maggiore efficacia nonché di aggiornarle rispetto alle eventuali nuove iniziative che il Gruppo Unipol realizzerà nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo».